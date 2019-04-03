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MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı

ERZİNCAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, mazbatasını aldı.

Aksun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilmesi üzerine mazbatasını almak için Erzincan Adliyesine geldi. Aksun'a mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ertan Yüksel verdi.

Aksun, burada yaptığı konuşmada, "Yeni görevimizin memleketimize, milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Partililerin alkışları arasında adliyeden ayrılan Aksun, devir teslim törenine katılıp göreve başlamak için Erzincan Belediyesi hizmet binasına geçti.

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