MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- MHP’li eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık, otogarı Aydın Büyükşehir Belediyesi yerine Nazilli Belediyesi bünyesinde kurulan şirkete devrettiği için Özlem Çerçioğlu tarafından açılan davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazilli’de iki dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan Haluk Alıcık, 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir yasasının ilçe belediyelerini zor duruma düşüreceği gerekçesiyle, yasa yürürlüğe girmeden bir yıl önce Belediye bünyesinde NAZBEL A.Ş’yi kurdu. Otogar başta olmak üzere, belediye mezbahası. su fabrikaları ve bazı tesisleri şirkete devretti. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yasada büyükşehirin hakkı olan tesisleri almak için Aydın İdari Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme Büyükşehir’i haklı buldu ve Nazilli Belediyesi davayı kaybetti. Nazilli Belediyesi'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan otogarı kaybetmek istemeyen Alıcık, 15 Ocak 2019 tarihinde, o dönemlerde belediyenin avukatlığını yapan şimdiki Millet İttifakı Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan tarafından bu kez Danıştay’a itirazda bulunarak davayı temyiz ettirdi. Danıştay 8. Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı usulen bozarak incelenmek üzere Tetkik Hakimliğine havale etti.