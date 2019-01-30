MHP’li isim görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin’in görevden alındığını açıkladı. Yalçın, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki hususunda gerekli çalışmaların başlatıldığını aktardı.

