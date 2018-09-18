MHP'li kadınlar başkentte buluşuyor

MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı, 21- 23 Eylül'de Ankara'da yapılacak.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya ilk defa Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerin kadın kolları başkanlarıyla kadın belediye meclis üyeleri aynı anda katılacak.
Partili kadınların Anıtkabir'i ve merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretiyle başlayacak programın açılış konuşmasını 22 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak.
Bir otelde düzenlenecek toplantıda, katılımcılara "siyasal iletişim, sosyal medya ve beden dili" eğitimleri verilecek.
"Kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün" sloganıyla düzenlenecek toplantıda, ayrıca "yerel yönetimlerde kadın" konusu ile "2023 stratejik hedefleri" ve "kurumsal yönetim kılavuzu" anlatılacak.
Program kapsamında "Hayme Ana" kısa filmi gösterilecek, "Kadın Destanı" isimli kadın kolları müziği tanıtılacak, konser organize edilecek ve "50. Yılında Kadın ve MHP" konulu fotoğraf sergisi açılacak.
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