MHP’li Kalaycı: “Mesnetsiz ve temelsiz suçlamaların ispatı muhatabı tarafından acilen sağlanmalıdır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Oya Baydar, Sayın Genel Başkanımıza çok ağır itham ve iftiralarda bulunmuştur. Bahse konu mesnetsiz ve temelsiz suçlamaların ispatı muhatabı tarafından acilen sağlanmalıdır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, "Bir internet sitesinde ‘Bahçeli gücünü nereden alıyor?’ başlığıyla yazı kaleme alan Oya Baydar, Sayın Genel Başkanımıza çok ağır itham ve iftiralarda bulunmuştur. Bahse konu mesnetsiz ve temelsiz suçlamaların ispatı muhatabı tarafından acilen sağlanmalıdır. Bu kapsamda lazım gelen hukuki müracaatlarımız kısa süre içinde yerine getirilecektir" ifadesini kullandı.

