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MHP'li Kalaycı: MHP YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 22:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu Kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Başkanlık Divanının bu akşam yaptığı toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirdiğini kaydetti. Kalaycı, YSK'nın gerekçeli kararının açıklanmasına müteakip geniş kapsamlı değerlendirme yapılacağını, ancak bir açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtti.
'YSK'NIN KARARINA HER KESİMİN SAYGILI OLMASI GEREKİR'
"Milliyetçi Hareket Partisi; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır" diyen Kalaycı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu Kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır. Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir. YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu Karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakının başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz."

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