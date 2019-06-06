HABER

MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "Pençe Operasyonu terörle mücadelenin en önemlilerinden birisidir.

MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "Pençe Operasyonu terörle mücadelenin en önemlilerinden birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi operasyonu tümüyle desteklemektedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir“ dedi.
MHP Konya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Parti il binasında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Pençe Operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Pençe Operasyonu terörle mücadelenin en önemlilerinden birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi operasyonu tümüyle desteklemektedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir. Irak’ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli tepeden, tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle Türk’ün darbeleriyle, bozkurtun darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. Mücadele gittiği yere kadar uzanmalıdır" dedi.

"Cumhur ittifakı birilerini rahatsız ediyor"
Kalaycı, "Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir, Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhur İttifakı birilerini niye rahatsız ediyor acaba? Cumhur İttifakının varlığından niye ürküyorlar acaba? Cumhur İttifakından PKK memnun değil, FETÖ memnun değil. Çünkü, Cumhur İttifakı yeni bir Çanakkale ruhu, milli mücadelenin ruhudur. Cumhur İttifakı, 7 Ağustos Yenikapı iradesi, yurdumuza alçaklara uğratmamak için ayağa kalkmış milli şuurun haysiyetidir" ifadelerini kullandı.

"23 Haziran’da zillet bloğu Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrilecektir"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, "HDP, İP, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve CHP karşımızda yan yana duruyor. 23 Haziran’da zillet bloğu Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran’da bekanın, umudun, huzurun kazanacağını belli etmektedir" dedi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise, "Biz de MHP olarak bayramların yüce Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise, "Bayramların hassasiyetle gündemde tutulması ve bu noktada birlik ve beraberlik noktasında faydası olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz da, partililerin bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

MHP’li Kalaycı:

MHP’li Kalaycı:

MHP’li Kalaycı:

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı varBinali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var
Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklamaSoylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok ve oğlunun mezarını ziyaret etti

Erdoğan'dan Erol Olçok ve oğlunun mezarına ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Binali Yıldırım Sivas'ta adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.