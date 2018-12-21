HABER

MHP'li Kalaycı: Türkiye üzerinde yeni oyun planlanmakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:44 | Son Güncelleme

MHP'li Kalaycı: Türkiye üzerinde yeni oyun planlanmakta MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda beklediklerini söyleyerek, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta, gelişmeler buna işaret etmektedir. Sokaktan medet umanlar, kargaşadan geçim sağlayanlar, bozgunculuktan yarar bekleyenler işbirliği yapmışlardır" dedi.  TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde, MHP Grubu adına konuşan Kalaycı,Türkiye’nin, coğrafyası itibarıyla hiçbir zaman bir sükunet halkası içinde olmadığı gibi özellikle son dönemde tam bir karmaşa, belirsizlik ve çatışma düzeninin ortasında kaldığını belirtti.

MHP'li Kalaycı: Türkiye üzerinde yeni oyun planlanmakta

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda beklediklerini söyleyerek, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta, gelişmeler buna işaret etmektedir. Sokaktan medet umanlar, kargaşadan geçim sağlayanlar, bozgunculuktan yarar bekleyenler işbirliği yapmışlardır" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde, MHP Grubu adına konuşan Kalaycı,Türkiye’nin, coğrafyası itibarıyla hiçbir zaman bir sükunet halkası içinde olmadığı gibi özellikle son dönemde tam bir karmaşa, belirsizlik ve çatışma düzeninin ortasında kaldığını belirtti. Kalaycı, "Türk milleti son 10 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik ablukaya alınmak istenmiştir. Türkiye artan bir şiddetle tehdit kuşağında tutulmuş, vatanımız tehlikeden tehlikeye girmiştir. FETÖ kumpasları, doğu ve güneydoğu il ve ilçelerimizde hendek terörüyle birlikte tezahür eden işgal planları, güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma girişimi,15 Temmuz işgal teşebbüsü, Ankara’nın göbeğinde patlatılan bombalar, dayanılmaz boyuta ulaşan şehit haberleri yakın tarihimizin adeta özeti niteliğindedir" dedi.
'TÜRK EKONOMİSİ ÇÖKERTİLMEK İSTENDİ'
Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye ekonomisinin çökertilmesinin hedeflendiğini öne sürerek, "Londra merkezli küresel fonlar, sermaye çetelerine yıkım emri vermişler, para oyunlarıyla, döviz operasyonlarıyla, kur silahıyla ekonomik sisteme suikast düzenlemişlerdir. Özellikle 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gecede kudurmuş gibi üzerimize çullanmışlardır" dedi.
'SOKAKTAN MEDET UMANLAR İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTIR'
FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda beklediklerini kaydeden Kalaycı, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta, gelişmeler buna işaret etmektedir. Sokaktan medet umanlar, kargaşadan geçim sağlayanlar, bozgunculuktan yarar bekleyenler işbirliği yapmışlardır. Provokatörler iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar germekte, sabırları zorlamaktadır. Türkiye iç ve dış tehditlere maruz kalırken, yeni sistemi tasfiye planları yapmak, 'hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin' anlayışına girmek, ne millet sevgisiyle, ne de vatanseverlikle kesinlikle bağdaşmaz, asla bağdaşmayacaktır. Türkiye’yi hedef alan komplo, kumpas ve saldırılar karşısında milli bir duruş sergilemek, herkes için ahlaki ve vicdani bir zorunluluktur, vatanseverliğin asgari bir icabıdır" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacakŞehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak
Kazada ölen Feride, gelinlikle son yolculuğa uğurlandıKazada ölen Feride, gelinlikle son yolculuğa uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.