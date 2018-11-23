MHP'li Kalyoncu: Adalet Komisyonu gecikmeden af teklifini Genel Kurul'a sevk etmelidir

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin af teklifine ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in, "İnsanların umutlarıyla oynayarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız" sözlerine yanıt verdi. Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek, "MHP'nin dışında hiçbir parti bu konuda duyarlı olmamıştır. CHP sözcüleri bu konuda AK Parti'nin tutumuna göre tavır alacaklarını söylemişlerdir. Biz de soruyoruz; CHP'nin bu kanun teklifine karşı olmasının sebebi, devlet aleyhine işlenen suçlar ile terör suçlarının ceza indiriminde istisna tutulması mıdır? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

'FETÖ ÜYESİ HAKİMLER TARAFINDAN KARAR VERİLEN DAVALAR'

Milletvekili Kalyoncu, terörist, tecavüzcü, çocuk istismarcılarının af teklifinin dışında kaldığını, FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda da yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Kimse MHP'ye hakaret etmeye kalkamaz, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve hadsizliktir. MHP gerçek bir toplum sorunu olduğunu gördüğü için belirlenen istisnalar dışında ceza indirimli teklifini yüce Meclis'e sunmakta kalmamış, FETÖ'cü hakimlerin imzası olan kararlarla ilgili bir hususu da aylardır dile getirmektedir. FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda yargılamanın yenilenmesi yolunu açalım istiyoruz. Bunun için Ceza Muhakemeleri Kanununun 311. Maddesine geçici bir madde eklenmesi ve bu durumun yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması yeterli olacaktır. Sağduyu bütün milletvekillerini memleket menfaatine olan işlerde tekliflerimizi desteklemeye davet ediyorum. MHP hiçbir dönemde milletimizi ilgilendiren konularda ve sorularda oy hesabı ile hareket etmemiştir. Dolandırıcı ve umut sömürücüsü de kendileridir."



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