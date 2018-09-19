HABER

MHP'li Kara: 30 yakın ilde ittifak olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapılacağını belirterek, ''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada'' dedi.

MHP'li Kara: 30 yakın ilde ittifak olacak

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapılacağını belirterek, ''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada'' dedi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir gezisinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerine seslenen Kara, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Yerel seçimlerde 30 yakın ilde Ak Parti ile ittifak yapacaklarını belirten Kara, ilçelerde ise her partinin kendisinin aday çıkaracağını kaydetti. Kara, adayların ise yakında Kızılcahamam'da yapılması planlanan kampta belirleneceğini ifade etti.
CHP VE HDP İTTİFAKINDA, AK PARTİ VE MHP'NİN KAYBETME RİSKİ VAR
AK Parti ile ittifakın nedenini de açıklayan Kara, şunları söyledi:
''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada. Bu duruma Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olumlu bakıyorlar. İlçelerde ise herkes kendi adayını çıkaracak görünüyor. MHP olarak güçlü bir şekilde başta Seydişehir olmak üzere Konya ve Seydişehir’de yerel seçimlerde kendi adayımızı koyacağız. Bugünkü durum böyle görünüyor."

FOTOĞRAFLI

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti 
Beştepe'de Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ToplantısıBeştepe'de Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.