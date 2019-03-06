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MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Van’da da zillet ittifakına fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Burası Türk yurdudur.

MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan değil”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Van’da da zillet ittifakına fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Burası Türk yurdudur. Bu vatan toprakları bedel ödenerek alınmış, adına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti denir” dedi.
Van’da MHP Tuşba İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve partililer katıldı. Açılışta konuşan MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, "Önce ülkem, sonra milletim önde gelir. İnşallah Van’da da bu zillet ittifakına fırsat vermeyeceğiz. Bozkurtların olduğu yerde çakallar hüküm süremeyecek. Allah’ın izniyle zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Biz MHP olarak Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için tüm gayretlerimizle çalışacağız. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi doğmuştur. Hani HDP diyor ya ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıyı da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Burası Türk yurdudur. Burası Kürdistan değil, kendi sınırımızı onlara çizdirtmeyeceğiz. Bu vatan toprakları bedel ödenerek alınmış, adına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti denir. Biz burada zillete kaybettireceğiz. Zilletin karşısında kim var? Biz varız, yani cumhur ittifakı. Türkiye’nin geleceğini aydınlık yapmak adına cumhur ittifakının adayına kazandırıp zilletin adayına kaybettireceğiz" dedi.
Daha sonra parti binasının açılışını yapan MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, çeşitli ziyaretlerin ardından Van’dan ayrıldı.

MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan değil”

MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan değil”

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