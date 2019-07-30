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MHP’li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Sivas söylemlerine sert tepki gösterdi.

MHP’li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Sivas söylemlerine sert tepki gösterdi. Arkaz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara dışında en çok kaldığı şehir olan memleketim Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir” dedi.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i eleştirmek isterken söylediği, “Sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz” sözlerine MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, memleketi Sivas’a söylenen küçümseyici söylemlere tepkisiz kalmadı.
Sivas’ın kültürüne, tarihine, önemine ilişkin konuşan Arkaz, “Sivas, tarihin ilk dönemlerinden itibaren varlığını göstermiş en önemli kültürel değerlerimizdendir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. Sivas’ın havası sert insanının yüreği merttir. Amasya Genelgesi’nin 5. Maddesi aynen şöyledir; Anadolu’nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dahi takdirini almış, güvenini kazanmış Sivas’a laf söylemek tarihimize ihanettir, Sivaslıya ihanettir! Tam bağımsızlığın kararlığını ortaya koyan ‘Ya istiklal ya ölüm’ Sivas’ta söylenmiştir. Atatürk’ün, Ankara dışında en çok kaldığı il Sivas’tır. Bu da Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in söylemlerinin Sivas’a ve Sivaslılara hakaret olduğunu aktaran Arkaz, şunları kaydetti:
“Sadece Sivas’ta değil, nüfusu dünyaya yayılmış milyonlarca Sivaslı hemşehrim, gibi değil Sivas’ta yaşıyor! Sivas’ta yaşamaktan da gurur duyarlar. Memleketim demekten büyük onur ve gurur duyduğum Sivas’a dil uzatanlar karşısında ilk beni bulacaktır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Milli Mücadele’nin başlatıldığı Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yaptığı en önemli ilimiz olan Sivas hoşgörü ve barış şehridir. Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Aşık Ruhsati’nin memleketidir. Adeta Sivas’a kurulan bir komplo olan ve geçmişte yaşananlar Sivas’ın hoşgörüsüne haksızlıktır. Sivas’ta her mezhepten insan kardeşçe yaşamaktadır. Bu imajı kimse bozamayacaktır. Sivas, acısını yaşamış, yaralarını kendisi sarmış bir şehirdir. Yeni yaraların açılmasına kimsenin tahammülü yoktur. Sivas’ı bahis edenler, artık bir kere değil iki kere düşünmelidir. Sivas hoşgörü ve kardeşlik şehridir, Anadolu’nun incisidir.”

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