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MHP’li Milletvekili Aycan: "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20’si kansere bağlı ölümlerdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20’si kansere bağlı ölümlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20’si kansere bağlı ölümlerdir. Kanserde genetik yatkınlık var ama çevresel faktörler de etkili" dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek kanser vakalarına dikkat çekti. Aycan, 1-7 Nisan arasının Kanser Haftası olduğunu hatırlatarak, "Hasta olduğumuzda sağlığın önemini anlıyoruz. Önemli olan hasta olmadan sağlığa gerekli önemi vermektir. Sağlıklıyken de sağlığı konuşmak ve sağlığa sahip çıkmak lazım" ifadelerini kullandı.
Kanser vakalarının dünyada ve Türkiye’de sürekli arttığını söyleyen Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20’si kansere bağlı ölümlerdir. Kanserde genetik yatkınlık var ama çevresel faktörler de etkili. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olduğu belirlenen 119 etken var. Bunların başında sigara geliyor. Kanser risk faktörleri içinde sigara başta geliyor. Sigara her yönüyle çok önemli bir sorun. Hala ülkemizde sigara kullanımı çok yüksek düzeyde. Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen sigara içen kişi sayısını azaltamıyoruz. Sigara sadece akciğer ve solunum yolu değil birçok kanser türünden de sorumlu" dedi.

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