MHP’li Milletvekili Karadağ’dan eğitim çalışanlarına şiddete yönelik kanun teklifi

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının artırılmasına yönelik TBMM’ye kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte, eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, eğitim ve öğretim hizmetinin verilmesi esnasında veya eğitim-öğretim hizmetinden kaynaklı nedenle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve müeyyideler getirilmesi amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirten MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Kardağ, fedakarca görev yapan eğitim çalışanlarının bazen öğrencinin kendisi bazen de öğrenci velisi veya yakınlarının sözlü ve fiili şiddetine maruz kalabildiklerine vurgu yaptı.

Giderek yaygınlaşan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuran bu şiddet olaylarının sayısının gün geçtikçe arttığını anımsatan Karadağ, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenmeyecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoş görü gösterilemeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin geldiği yer nedeniyle, Türk Ceza Kanununun birinci maddesinde belirtilen önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapılarak kamu sağlığının korunması amacı ile harekete geçirilmesine acil ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Eğitim-öğretim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesinin, ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması ile mümkün olacağını ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Karadağ, bu kanun teklifinin, eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması için yasal koruma altına alınmalarını sağlamak amacıyla hazırlandığını dile getirdi.

