HABER

MHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN KURTULMUŞ İDDİASI

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

Haber-Kamera Nurcan KIRCALIİSTANBUL,(DHA) MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. Enginyurt burada yaptığı konuşmada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti. 'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Enginyurt, ?Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nerden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye Hiç olmasa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun dedi. Görüntü dökümü

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
'İYİ Parti uç noktaya doğru savruluyor' deyip, görevinden istifa etti'İYİ Parti uç noktaya doğru savruluyor' deyip, görevinden istifa etti
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan KurtulmuşMHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.