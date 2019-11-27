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MHP'li milletvekillerinden Amanos Tüneli Projesine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: - "Amanos Tüneli Proje ile ilgili artık zaman kaybetmeden ciddi adımlar atılması, proje ile ilgili tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması, böylece projenin selameti için dedikodulara fırsat verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz" - MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: - "MHP olarak bu projenin yanında ve takipçisiyiz. Kalkınma, yerelden genele doğru olur. Bölgesel olarak da kalkınırsak ülkemizin kalkınmasına daha çok katkı vereceğimize inanıyoruz"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, bölge illerinden İskenderun Limanı'na daha kısa sürede ulaşımın sağlanacağı Amanos Tüneli Projesi'ne destek vererek, bu konuda ciddi adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.

Kaşıkçı, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İskenderun-Polateli Otoyolu Projesi kapsamında planlanan Amanos Tüneli Projesi'nin doğu ve güneydoğu bölgesindeki illeri, Orta Doğu'nun İskenderun bölgesine erişimini kolaylaştırması açısından önemine değindi.

Bu projenin, bölgenin kalkınma, refah ve huzuruna katkı sağlayacağını ifade eden Kaşıkçı, İskenderun Körfezinin, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerine yaklaşacağına ve bu illerdeki sanayi ürünlerinin dünya pazarına iletiminin kolaylaşacağına dikkati çekti.

Proje tamamlandığında ulaşım giderleri ve zaman açısından yüzde 40 tasarruf sağlanacağının altını çizen Kaşıkçı, "Proje ile sadece Hatay ilimizin istihdam ve üretim kapasitesi artmayacak bunun yanında çevre yerleşim yerleri de pozitif yönde etkilenecektir. Bu proje ile bölgesel kalkınma gerçekleşecektir. Tüm bu çalışmalar sonucunda Gaziantep sanayicisini yüzde 40 nakliye masrafından kurtaran ve liman hattını Şanlıurfa-Kilis sınırına kadar taşıyacak olan bu proje doğunun kraliçesi olan Hatayımıza bir gerdanlık olacaktır." yorumunu yaptı.

Kaşıkçı, "Yatırım programına alınan, zemin etüt çalışması tamamlanan ve ihale aşamasında olan proje ile ilgili artık zaman kaybetmeden ciddi adımlar atılması, proje ile ilgili tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması, böylece projenin selameti için dedikodulara fırsat verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bölgeyi tüm Orta Doğu'nun cazibe merkezi konumuna dönüştürecek bu proje için bölgemizin beklentilerinin de ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da projenin parti olarak yanında ve takipçisi olduklarını belirterek, "Kalkınma, yerelden genele doğru olur. Bölgesel olarak da kalkınırsak, ülkemizin kalkınmasına daha çok katkı vereceğimize inanıyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizin dünya pazarına açılması için medeniyet olan yolun daha iyisine kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı

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