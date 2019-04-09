HABER

MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı’ndan belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı, Saadet Partisi’nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı’ndan belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı, Saadet Partisi’nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan’ın başkan olması gerektiği yönünde YSK’ya talep dilekçesi verirken, MHP Genel Merkezi ise karara itirazda bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Nihat Atlı’nın başkanlığı, “seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk’ün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra, Saadet Partisi’nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı’nın başkanlığı düşürüldü.
Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen ret kararının üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını ve aldıkları netice üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi’nin de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçimlerde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın başkan olması yönünde talep bildirdiklerini kaydetti.
MHP Genel Merkezi ise Atlı’nın başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde AK Parti dönemi başladıTunceli’nin Mazgirt ilçesinde AK Parti dönemi başladı
Altı milyon İsrailli bugün sandık başındaAltı milyon İsrailli bugün sandık başında

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.