MHP’li Osmanağaoğlu: 31 Mart İzmir için yeniden doğuş günü olacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 31 Mart’ın İzmir için yeniden doğuş günü olacağını söyledi. İzmirlinin kendisine takılan prangayı er geç kıracağını ifade eden Osmanağaoğlu, ayrıca 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilecek ortak mitinge katılım çağrısında bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’i ve CHP’li yerel yönetimleri eleştiren Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir’e hizmetkar değil, hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacak. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımlardan, her an patlamaya hazır bekleyen çöp dağlarından, kriz geçirten trafik keşmekeşinden bıkmış, usanmıştır. Üstelik bu yenilgi sadece CHP’yi yanlış politik okumalarıyla kirleten kadronun mağlubiyeti olmayacak. 31 Mart seçimleri, PKK’nın siyasi şubesi, politik oyuncağı HDP ile kol kola yürüyen zillet ittifakının bütün ortakları için bozgun olacak" dedi.

‘31 MART SEÇİMİ DOĞRUDAN BEKA İLE ALAKALI’

Konuşmasında İzmir için reva görülen adayın da herkesin malumu olduğunu savunan MHP’li Tamer Osmanağaoğlu, şöyle dedi:

"Sosyal demokrat olduğunu iddia edenler, demokrasi aşığı İzmir’e, 12 Eylül’cü babasıyla gurur duyan Tunç Soyer’i layık görmüşlerdir. Faşist bir cuntanın oyuncağı olan babası, nasıl ülkücülerin bedenlerine kapanması imkânsız yaralar açtıysa, Tunç Soyer de babasının hukuk dışı uygulamalarını müdafaa ederek yüreklerde iyileşmesi mümkün olmayan yaralar açtı. Üstelik Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK çizgisine el sallayan yeni CHP’sine çok uygun bir figürdür."

Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İtifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin, kent için önemli çalışmalar hayata geçireceğine inandığını söyleyerek, "İzmirli kendisine takılan prangayı er geç kıracak, bunu şehrine reva görenlerden de hesap soracaktır. İzmirli'nin artık asfalyaları attı. 31 Mart, İzmir için yeniden doğuş günüdür" dedi.

MİTİNGE DAVET VAR

Tamer Osmanağaoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı olası bir kötü sonucun erken genel seçime yol açıp açmayacağı sorusuna Osmanağaoğlu, "Öyle bir şeyin Türkiye gündeminde olması düşünülemez. Türkiye artık seçimlerden yorulmuştur. Vatandaşlarımızın müreffeh yaşaması için seçim sürecini atlatıp 4,5 senelik zamanda ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalara başlanacaktır. Hepimiz son derece yorulduk" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart Pazar günü İzmir’de gerçekleştireceği ortan miting için konuşan Osmanağaoğlu, "Genel başkanımız İzmir ile buluşacak. Bütün İzmir halkını davet ediyoruz. İl başkanlığımız duyuruları yapıyor. 17 Mart’ta bir şölen coşkusuyla bir miting gerçekleştirilecek. Bütün dava arkadaşlarımızı, gönül verenleri davet ediyoruz" diye konuştu.

'20 İLÇEYİ KAZANACAĞIZ'

Dün akşam AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç’ın projelerini tanıttığı programda toplu fotoğraf çekildiği sırada, bazı MHP’lilerin sahneye çıkmamasının nedeninin sorulduğu İl Başkanı Veysel Şahin ise şöyle dedi:

"Münferit bir olay, konuşulacak yazılacak bir şey değildi. Gece de müdahale edildi. Bir sorun yok, ufak tefek kırgınlıktı. 4 milyonluk şehirde bir çalışma yürütüyoruz."

Şahin ayrıca İzmir’de 20 ilçeyi kazanacaklarını ileri sürerek, "20 ilçeyi kazanacağız. Kınık, Kiraz, Çeşme buraların alayını alacağız" dedi.

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