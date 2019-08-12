MHP’li Osmanağaoğlu: İYİ Parti’deki kardeşlerimizi kucaklamaya hazırız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye giden ülkücülerin geri dönmesi için yaptığı çağrıyı hatırlatarak, "Ülkücülerin kardeşlerini aramıza bir kez daha çağırıyorum. Orada hayır, huzur, gelecek yok. Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimizi kucaklamaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Onlar bizim için iyidir, diğerleri ise sadece ipsiz ve sapsızdır" dedi.

MHP İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Kültürpark'taki bir gazinoda bayramlaşma programı düzenledi. Programa, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı MHP’li Serkan Acar, il başkan yardımcıları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Tamer Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye giden ülkücülere yönelik ‘MHP’ye dönün’ çağrısını hatırlattı. Osmanağaoğlu, "Geçtiğimiz günlerde liderimiz yüreklere dokunan bir çağrı yaptı. Her Türk milliyetçisini kucaklamaya çağırdı ve bu kucaklaşma için de bu kutlu çatının altını işaret etti. Bu çağrı takdire şayan ve çok önemsenmekte. Bu çağrı bir şekilde MHP’den bedenen ayrılsa da fikren ve ruhen ayrılmayan, saf duyguları istismar edenlerin gerçek yüzünü gören, ülkücü hareketin sırtından kurban kesmeye çalışan gafillere 'artık yeter’ diyenlerin nezdinde karşılık buldu. Ancak bu kutlu çağrıya bazıları kendi bayağılıkları ile karşılık verdi" dedi.

İYİ partide gelecek olmadığını söyleyen Osmanağaoğlu, "Kardeşlerimizi aramıza bir kez daha çağırıyorum. Orada hayır, huzur, gelecek yok. Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimizi kucaklamaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Onlar bizim için iyidir, diğerleri ise sadece ipsiz ve sapsızdır" diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, partisinin İzmir’de yıllardır kendine ait bir yeri olması için çabaladığını belirterek, "Göreve geldiğim günden beri her gördüğüm satılık levhasına bakıp, fiyat sordum. Konuyu milletvekillerimize, teşkilatımıza ve partililerimize de söyledim. Daha sonra liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin yanına gittim. İl binası almak istediğimi söyledim. Bana, 'Evladım, siz bakın, çalışın. Paranın üstünü ben tamamlayacağım’ dedi. Ben de ‘Efendim siz bana böyle deyin de ben sizin paranızı alamam. İzmir bunu yapar, İzmir’in buna gücü yeter’ dedim. Sonra aradığımız yeri bulduk" diye konuştu.

Şahin, Basmane Meydanı’nda bulunan Konak Belediyesi hizmet binasının yanındaki iş merkezinin 6’ncı katını satın aldıklarını ve parti levhasını astıklarını belirtti. Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

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