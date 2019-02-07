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MHP’li Osmanağaoğlu: "Nurettin Soyer ve Tunç Soyer bahsine Ortaylı’nın aksine ciddiyetle yaklaşmayı büyük bir vazife olarak görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Nurettin Soyer’den ne zaman bahis açılsa onun sebep olduğu hukuk katliamlarını, nezaret ettiği işkenceli sorguları, haksız yere infaz edilen ülküdaşlarımızı hatırlıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Nurettin Soyer’den ne zaman bahis açılsa onun sebep olduğu hukuk katliamlarını, nezaret ettiği işkenceli sorguları, haksız yere infaz edilen ülküdaşlarımızı hatırlıyoruz. O yüzden de Nurettin Soyer ve Tunç Soyer bahsine Ortaylı’nın aksine ciddiyetle yaklaşmayı bu ülkenin adalet sistemi açısından büyük bir vazife olarak görüyoruz" dedi.
MHP’li Osmanağaoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Osmanağaoğlu, İlber Ortaylı’nın partilerinin CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’le ilgili eleştirilerine ilişkin yaptığı yorumlara, "Tarihsel çalışmalarını popüler kültüre alet etmeden önce Osmanlı devlet geleneğine dair ciddi çalışmalara imza atan İlber Hoca, belli ki şöhretin ışıklarını ilim için göz nuru dökmeye tercih etmiştir. Artık alakalı alakasız pek çok konuda görüş beyan eden, ortalama bir televizyon malzemesine dönüşen Ortaylı; en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi’ne dil uzatma cüretini de göstermiştir. Tunç Soyer’in CHP, İP ve HDP’den teşekkül eden zillet ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına tepki gösteren ülkücüleri ’MHP takımı’ olarak niteleyen Ortaylı, bize ne kadar güldüğünü anlatmıştır. Kesin bir dille beyan etmek isteriz ki biz kendisine de, Nurettin Soyer meselesine de maalesef gülemiyoruz. Çünkü Nurettin Soyer’den ne zaman bahis açılsa onun sebep olduğu hukuk katliamlarını, nezaret ettiği işkenceli sorguları, haksız yere infaz edilen ülküdaşlarımızı hatırlıyoruz. O yüzden de Nurettin Soyer ve Tunç Soyer bahsine Ortaylı’nın aksine ciddiyetle yaklaşmayı bu ülkenin adalet sistemi açısından büyük bir vazife olarak görüyoruz. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’den dolayı suçlanmayacağını anlatan İlber Ortaylı bu durumun tarihsel açıdan ’anakronizm’ olarak tanımlanacağını iddia etmiştir. Bunu beyan ederken de Nurettin Soyer’in aldığı kararlarda oğlu Tunç Soyer’e danışmamış olacağını belirterek, tarihsel bakışında nasıl bir açmaza sürüklendiğini kamuoyuna hissettirmiştir" diye konuştu.
Nurettin Soyer’in imza attığı hukuk cinayetlerinin, işkencelerin, infazların sadece o dönemi kapsayan ve dönemin şartlarıyla izah edilebilir hadiseler olmadığını ifade eden Osmanağaoğlu, "Bu fiiller insanlık suçu kapsamındadır ve Türk hukuk sisteminde bile zamanaşımı kapsamına alınmamıştır. Babasının yaptıklarıyla gurur duyan, zillet ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer; cani babasının hazırladığı iftiranamede ülkücüler hakkında sarf ettiği ’halk düşmanı, faşist, katil’ gibi suçlamalara katılmakta mıdır katılmamakta mıdır? Babasının hukuki taşeronluğunu yaptığı, ülküdaşlarımızın kanına giren, 12 Eylül cuntasının antidemokratik uygulamalarına bir tepki göstermekten niye geri durmaktadır? Yoksa babasının yaptıklarıyla gurur duyması mı buna engel olmaktadır? PKK’nın iç savaş enstrümanı olarak kullandığı HDP’li Diyarbakır Sur Belediyesine kayyum atandığında bile bunu bir darbe olarak tanımlayacak kadar demokrat görünen Tunç Soyer, babasının da içinde yer aldığı 12 Eylül darbesine karşı niye susmaktadır" ifadelerini kullandı.

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