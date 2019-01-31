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MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'i aday göstermesini eleştirdi.

MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'i aday göstermesini eleştirdi. Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminin askeri savcısı olduğunu ve o dönemde Ülkücüleri haksız yere yargılattığını ileri süren Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, MHP camiası aracılığıyla Türk milletinden özür dilemeli" dedi.
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısı ile CHP'nin İzmir'de, Tunç Soyer'i Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesini eleştirdi. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, düzmece belgeler ve hukuksuz yargılamalarla Ülkücü Hareketi mahkûm ettirmeye çalışan savcı olduğunu ileri süren Tamer Osmanağaoğlu, "Nurettin Soyer, sırtını yasladığı cuntacılardan aldığı güç ve cesaretle, bugün dahi Türk tarihinde utanç verici bir leke olarak anabileceğimiz MHP ve Ülkücü kuruluşlar iddianamesini hazırladı. Bu memleketin vatansever evlatlarına karşı taarruza kalkıştı" diye konuştu. Nurettin Soyer'e yönelik sözlerini sürdüren Tamer Osmanağaoğlu şöyle dedi:
"İşkence tezgâhları ve idam sehpaları arasına sıkıştırmaya çalıştığı Ülkücü gençliği, hazırladığı iftiraname doğrultusunda ifade vermeye zorlamış, çoğu kez sorgu esnasında yaşanan insanlık dışı muamelelere bizzat nezaret etmiştir. Milliyetçi Hareketin başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere, yüzlerce Ülkücü'nün idamını talep eden Nurettin Soyer, savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir."
Nurettin Soyer'in yürüttüğü işkenceli sorgular nedeniyle pek çok Ülkücü'nün daha dava aşamasında katledildiğini iddia eden Osmanağaoğlu, yargılamanın sonunda da 9 Ülkücü'nün haksız suçlamalar sonucunda darağacına çıkarıldığını savundu. MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, "CHP, Ülkücülüğün temsil ettiği ne kadar değer varsa hepsine hasımlık güttüğünü göstere göstere Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan etti" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tunç Soyer'e yönelik, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İş birliği yapılmış her yerde destek vereceğiz" sözlerini de eleştiren Tamer Osmanağaoğlu, "Meral Akşener, kendisine kanarak üç hilalin ışığından kopan Ülkücülerin hatıralarını, politik pazarlık masalarına meze yaptığını itiraf etmiştir" dedi. MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçenlere de çağrıda bulunan Osmanağaoğlu, şunları söyledi:
"MHP'den kopuş yaşamış bütün yol arkadaşlarımız, karşı karşıya kaldıkları bu incitici muameleye rıza göstermeyecekler ve yeniden üç hilalin çağrısına kulak vereceklerdir."
Tunç Soyer'i HDP'ye destek vermekle de suçlayan Osmanağaoğlu, HDP'nin İzmir, Mersin ve Adana'da aday çıkarmayacağını söyleyerek, her iki partinin gizli ittifak yürüttüğünü savundu. Tunç Soyer'in MHP camiası aracılığıyla Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini belirten Tamer Osmanağaoğlu, "Biz bu konuda tarafız ve özür dileyeceği yer MHP'dir" dedi.
AĞABEYİ HATIRLATILDI
Bir gazeteci, Tamer Osmanağaoğlu'na, ağabeyi Ünal Osmanağaoğlu'nun Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler suikastı davasında ve Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partili (TİP) 7 öğrencinin öldürülmesi davasında idamla yargılandığını hatırlatarak, 24 Haziran genel seçimlerinde benzer eleştirilerin kendisine de yönetildiğini dile getirip, bu konudaki düşüncesini sordu. Bunun üzerine Tamer Osmanağaoğlu, "Milletvekili adayı olduğumda karşılaştığım durumla aynı değildir. Rahmetli ağabeyim tüm davalarından beraat etti" dedi.
Nurettin Soyer'in aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilk ceza almasını sağlayan savcı olduğunun ve Tunç Soyer'e gelen eleştirilerin arkasında FETÖ'cülerin de bulunduğunun kamuoyunda konuşulmasını da değerlendiren Osmanağaoğlu, "Ben öyle bir şey duymadım. FETÖ'cüler o dönemde çok daha yeni filizleniyorlardı. Onların o dönemde o kadar etkili olduklarına inanmıyorum. Hazırlanmış bir iddianame var mı?" dedi.
Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeliMHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli

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