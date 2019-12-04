MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Başkan Tunç Soyer'in, Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan 'İzmir Su'yu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) su markası olan 'Hamidiye' ile değiştirdiğini söyledi. Osmanağaoğlu, "'Hamidiye Su' aşkının ardında yatan sebep, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kıyak geçmek midir?" dedi.

Konak'taki otelde basın toplantısı düzenleyen MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP'li Osmanağaoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Osmanağaoğlu, "Bu birliği zehirleyenler; oluşturdukları kan deryasını kapatmak için paravan arayan teröristlerdir, dağdaki eşkıyaya destek olmayı görev addeden kravatlı militanlardır. Bazıları bunu şuursuzca yapmakta, bazıları da bilinçli olarak kendini PKK'nın siyasal ajandasına adamakta ve örgütün borazanlığını üstlenmektedir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin yetersiz olduğunu savunan Osmanağaoğlu, "İzmir, tarih öncesi çağlara döndürülmüşçesine 21 saatlik su kesintilerine muhatap oldu. Yine bugünlerde İzmir'in 21 ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanmakta. İzmirliyi karanlığa gömen, İzmir'den bir damla suyu esirgeyen bu zihniyet, bu güzel şehri taş devrine geri götürdü. Fakat İZSU, inşalarımızın erişemediği şebeke suyunun yerine alternatif geliştirdi. Temizlik yapıldığı gerekçesiyle mazgallara ve borulara basınçlı su tutan İZSU Buca'da evleri lağım suyunun basmasına sebep oldu" dedi.

Başkan Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan 'İzmir Su'yu İBB'nin su markası olan 'Hamidiye' ile değiştirdiğini söyleyen MHP'li Osmanağaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nin suyu olan 'İzmir Su' markasının temizlik açısından bir eksikliği mi var ki böyle bir karar alındı? Yoksa 'Hamidiye Su' aşkının ardında yatan tek sebep, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kıyak geçmek midir?" diye konuştu.

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