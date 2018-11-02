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MHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de görülen FETÖ davaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'İç sızlatıcı kararların' çıktığını savunarak, “Kayseri’de verilmiş kimi yargı kararlarına saygı duyuyoruz ancak bazı yargı kararlarını da gerçekten yadırgadığımızı da ifade etmek isterim” dedi.

MHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruz

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de görülen FETÖ davaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'İç sızlatıcı kararların' çıktığını savunarak, “Kayseri’de verilmiş kimi yargı kararlarına saygı duyuyoruz ancak bazı yargı kararlarını da gerçekten yadırgadığımızı da ifade etmek isterim” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, FETÖ davaları konusunda açıklama yaptı. Kayseri Ticaret Odası (KTO) ekim ayı Meclis toplantısında konuşan Özdemir, “15 Temmuz'dan bu yana bayağı süre geçti. Önemli mücadele verildi. FETÖ’nün unsurları yani devletin içine sızmış unsurları temizlendi. Kayseri’ye baktığımızda da özellikle son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararları gerçekten iç sızlatıcı bir yerde. Kimi delil yetersizliği diyor. Oysa müspet delilerin ortada olduğu emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarla meydanda. Bu anlamda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi en başından beri FETÖ’yle açık bir mücadele içine girmiş ve Türkiye’de bu tehdidin ne olduğunu sayın Genel Başkanımız uzun yıllar öncesinde söylemişti. MHP, bunu ifade eden çok açık bir siyasi partidir. Bu anlamda Kayseri’de verilmiş bulunan kimi yargı kararlarına saygı duyuyoruz, ancak gerçekten bazı yargı kararlarını yadırgadığımızı da ifade etmek istedim” diye konuştu.
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MHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruzMHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruzMHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruz

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