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MHP’li Özel, Başkan Ateş’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir MHP Meclisi Üyesi Mahir Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e hayırlı olsun ziyaretin de bulundu.

MHP’li Özel, Başkan Ateş’i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir MHP Meclisi Üyesi Mahir Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e hayırlı olsun ziyaretin de bulundu. Özel, "Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları devletin ve Türk milletinin baş belası madde bağımlılığı üzerinde en yoğun ve ciddi şekilde çalışan bu konuda mücadele eden siyasi kurum ve kuruluşların başında gelmektedir. Milli Güvenlik konseyince Türk Devletinin karşı karşıya bulunduğu iki büyük tehlikeden biri kabul edilen madde bağımlılığı ile madde bağımlıların ailelerine psikolojik destek merkezleri oluşturmak, çağın vebası olarak kabul edilen bu büyük tehlikeye karşı uygulanacak mücadele metotları, yine madde bağımlılığının çözümünde yol haritası ve madde bağımlılığı ile mücadele strateji eylem planı uygulama ve yürütme sistemi oluşturmak gibi ana başlıkları kapsayan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde de oy birliği ile kabul edilip geçen geniş bir rapor konusunda Ateş Bey ile görüşme imkanı bulduk, desteklerini aldık" ifadelerinde bulundu.
Ateş’e görevinde başarılar dileyen Özel, "Diğer önemli konuların dışında madde bağımlılığı noktasında ülke çapında geniş, yoğun ve yararlı mücadele yürüten Ülkü Ocaklarının bu çabalarını takdirle karşılıyoruz. MHP camiasında da ciddi çalışmalarının olduğu ve yol alındığı belirtilerek bu önemli gündemin artan bir çaba ile sürdürülmesi görüşü teyit ettik. Bu ciddi tehlike konusunda mücadele yürüten, emeği geçen bireysel çalışmalarda bulunanlar başta olmak üzere tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

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