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MHP’li Özel, MHP lideri Bahçeli’ye projelerini sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, belediye meclisinde kabul edilen projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Meclisinde oy birliği ile kabul edilen "Türk Bilim Kenti Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)", "Temel Gıda ve Enerjide Milli Çözümler", "Ailelere Psikolojik Hukuk ve Sosyal Destek Merkezleri", "Uygulamalı Yerel Yönetimler Üniversitesi kurulması" gibi projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, belediye meclisinde kabul edilen projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Meclisinde oy birliği ile kabul edilen "Türk Bilim Kenti Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)", "Temel Gıda ve Enerjide Milli Çözümler", "Ailelere Psikolojik Hukuk ve Sosyal Destek Merkezleri", "Uygulamalı Yerel Yönetimler Üniversitesi kurulması" gibi projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu. Özel, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, Eylül ayında zatıalinize takdimle arz ettiğimiz dört projelerimizin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden geçip kabul edildiğini ve sonuçlarını arz ettik. Projelerin Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve pilot bölge olarak Ankara ve Polatlı’yı öne alan bu projelerimizin yasallaşması ve uygulamaya konulması noktasında merkezi hükümetin ve TBMM’nin kararlarına ihtiyaç olması nedeniyle zatıalilerinin himayelerine saygıyla sunduk" dedi.
Bahçeli ise, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu projeleri 31 Mart’tan hemen sonra devam ettirin. Şimdi öncelikle seçim çalışmalarında da başarılı olmamız gerekiyor. Polatlı için başarılar dilerim" diye konuştu.

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