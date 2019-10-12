MHP’li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.

MHP\u2019li Semih Yal\u00e7\u0131n, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin tedavisinin tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren genel merkezde mesaiye ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.PARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...Prof. Dr. \u015e\u00fckr\u00fc Karatepe: "Cumhurba\u015fkan\u0131 b\u00fct\u00fcn politikalar\u0131n\u0131 kendisi olu\u015fturmak durumunda"\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 bekleyen ailelerin HDP il binas\u0131ndaki eylemi 40. g\u00fcn\u00fcnde
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