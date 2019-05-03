Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, bazı yazarların MHP’nin "Cumhur İttifakı" açıklamalarından rahatsız olduğunu belirterek, "Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur. MHP’nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı’nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye’nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden millî mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, MHP’nin Cumhur İttifakı’nın belirli şartlarda genel ve yerel seçimler sonrasında da sürdürülebileceği açıklamalarının son günlerde gündemde olduğunu hatırlatarak, bundan bazı kişilerin rahatsız olduğunu ifade etti. Yalçın, "Bu normal bir durumdur ancak meselenin bir de olağan dışı tarafı vardır. O da bazı çevrelerde ittifak konusunun şirazesinden çıkarılarak MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi hâline getirilmeye çalışılmasıdır. Algı çalışmasına soyunanlardan bazıları Mehmet Ocaktan ve MHP aleyhtarlığıyla yatıp kalkan Kenan Alpay’dır. Seçim sonuçlarını bahane ederek Cumhur İttifakı’nın bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesini ortaya atan ve MHP’nin hem AK Parti’yi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiğini iddia eden bu şahısların maksadı, kafaları karıştırmak, partimizin iyi niyetli çabaları hakkında soru işaretleri oluşturmaktır. Kenan Alpay’ın kavmiyetçi ve kayyum gibi kelimelerle kurduğu cümleleri, MHP karşıtlığından her gün biraz daha daralan lobları, kendi sığ kapasitesini zorlayan küçük bir beyinden taşan önyargıların tezahürüdür. Adı geçen yazar taslağının satırlarından, MHP’nin siyasi ağırlığı ve dominant rolünden duyduğu rahatsızlık taşmaktadır. Bu gibi yazarların FETÖ’nün algı operasyonlarının çamur kalıntılarıyla kirlenmiş ifadelerinde MHP’yi siyaset üretemiyormuş gibi göstermesi ise cehaletten öte kasıt içermektedir. Bu tiplerin ittifak konusunda peşin hükümlerinin son bulmasını beklemek her ne kadar beyhude olsa da kamuoyuna duyduğumuz saygıdan ötürü meseleyi değerlendirme ihtiyacı duymaktayız" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Erdoğan, Abdullah Abdullah'ı kabul etti Bakan Çavuşoğlu KKTC’de

"Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur"

MHP’nin yapıcı, Türkiye’nin meselelerine çözüm üreten, birleştirici ve kucaklayıcı siyasetinin görmezden gelindiğini belirten Yalçın, "Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur. MHP’nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı’nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye’nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden millî mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti çevrelerinde de böylesi densiz ve kifayetsiz kalemlerin sözüne itibar edilmeyeceğini düşünüyoruz ve görüyoruz" diyen Yalçın, "Önyargılar, kişisel ve politik beklentiler uğruna Türkiye gerçeklerinin ihmal edilmesi tehlikeli sonuçlar doğurur. Geçmişte bunun acı misalleri yaşanmış ve tecrübe edilmiştir. Siyasetin gündemindeki konuların ekseninden uzaklaştırılmadan tartışılıp sağlıklı bir yargıya, Türkiye’nin yararına olacak bir karara varılması önem taşımaktadır. Ayrıca ittifak konusunda kalem oynatıp fikir yürüten kimseler, bizim analizlerimizi tahlil etmeye heveslendikleri kadar muhataplarımızın açıklamaları üzerinde de hassasiyetle durmalıdır" dedi.