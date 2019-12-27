MHP'li Semih Yalçın'dan "Kanal İstanbul" açıklaması:

MHP'nin kuruluşundan beri yapıcı, pozitif, sorumlu, sorun çözen ve ön yargısız bir siyasi anlayış sürdürdüğünü, demokrasinin işleyişini bozan tıkanıklıkların ortadan kaldırılması için çaba gösterdiğini ifade eden Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi MHP, temel ilkelerinden taviz vermeden, geçmişteki kimi değerlendirmelerini gözden geçirebilmekte ve memleketimizin hayrına olmak üzere, bazı siyasi adım ve projelere destek vermektedir. Kanal İstanbul Projesi de günümüzün şartlarında, bölgede ve dünyada olup bitenler bağlamında değerlendirilmiştir. Eleştiri konusu olan 2011'in şartları değişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Kanal İstanbul Projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, birbirine rakip olan, kıyasıya eleştiren siyasi partiler ve politikacılar arasında ülkenin vazgeçilmez menfaatleri, milletin mutlak mevcudiyeti ve devletin bekası gereği bazı uzlaşmaların hayata geçebileceğini belirtti.

Türkiye'ye denizler üzerinden gelen tehdit ve tehlikelerin olağanüstü arttığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Rusya ile Ukrayna arasındaki toprak sorunları ve Kırım ihtilafı dolayısıyla yaşanan gerginliklerin Karadeniz ülkelerine yansımaları, gerek Suriye ve Doğu Akdeniz’de yaşananlar, gerekse Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin ABD, AB ve bazı bölge ülkelerini arkasına alarak attığı tehditkar adımlar karşısında Türkiye, güvenlik çıkarlarını korumak üzere bazı tedbirler almak mecburiyetindedir.

Böylesi muhataralı bir küresel atmosferde devleti yönetenleri yalnız bırakmak, ihanetten farksızdır."

Gelişmiş ülkelerle kendilerine müstakbel tehdit olarak gördükleri Türkiye arasında her alanda adı konmamış bir savaşın cereyan ettiğini vurgulayan Yalçın, bu savaşı sürdürebilmenin yolunun savunmada millilik ve yerliliği azami ölçüde artırarak bağımlılıktan kurtulmanın yanında ekonomik ve ticarette de güçlü adımların atılmasından geçtiğine işaret etti.

Bir deniz ülkesi konumundaki Türkiye'nin deniz ticaretinin dünyadaki pastasından çok az pay aldığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti: