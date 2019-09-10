MHP'li Sözlü: FETÖ'nin projesini engellediğimiz için intikam alıyorlar -2

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Altın Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları Gençlik Merkezleri'nin mevcut yönetim tarafından intikam almak için kapatıldığını iddia etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Otel'de düzenlediği toplantısında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın iddia ettiği suçlamalara yanıt verdi. 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatları sıralayan Sözlü, "Hizmet dönemimizde 154 otobüs aldık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin 300 otobüsü var. Ancak 200'ü tatil yapıyor. 100 otobüsle Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmeti veriyor. Makine, araç kiralamasından tasarruf sağladıklarını söylediler. Evinizdeki çeşmeyi, musluğu kapatın, ihtiyaçlarınızı gidermeyin tasarruf edersiniz. Tatil etmek tasarruf etmekse diyoruz ki; buyurun siz tasarruf etmeye devam edin. Bugün belki bir algı oluşturduğunuza inanıyorsunuz ama zaman her şeyin ilacıdır. Bizim bu kiraladığımız araçları genelde yine gidip bizim kiraladığımız firmalardan kiralıyorlar" dedi.

FETÖ'NÜN 'ALTIN ÇOCUK' PROJESİNE İZİN VERMEDİK' Sözlü, FETÖ'nün 'Altın Çocuk' projesinin göreve geldikleri dönemde karşılarına geldiğini ancak kendilerinin buna izin vermediğini söyledi. Bir süre önce kapatılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin nasıl kurulduğunu anlatan Sözlü, "O dönem 'Altın Çocuk' projesi kapsamında etüt merkezlerinin, personellerinin ücretleri belediye tarafından karşılanıyor. Oraya kitap-kırtasiye yardımı yapılıyor. Orada çalıştığı söylenen personelin kurs hocalarının ücretleri belediye tarafından ödeniyor. O dönem FETÖ diye bir şey yok. Biz bunu o dönem FETÖ ile mücadele adına değil, yasalar adına bu haksız kazancı ödemedik. 'Altın Çocuk' projesini kapattık. Bu kirli yapılanmalara gençlerimizi kaptırmayalım diye samimi, Cumhuriyet değerlerine sadık, yapılan projenin karşılığı değerini ölçtüğümüzde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin en verimli projelerinden birini hayata geçirdik ve Gençlik Merkezleri'ni açtık. Gençlik Merkezi, görevimiz içerisinde tam 60 bin öğrenciyi mezun etmiş ve hem Anadolu, Fen Liseleri'ne hazırlıkta hem de yüksek öğretime hazırlıkta yüzde 81,1 başarı oranıyla eğitimde fırsat eşitliğini yakalamakta zorlanan ailelerin çocuklarına katkı koymuştur" dedi.

İNTİKAM ALDILAR Başkan Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında 25 tane sahte diplomalı öğretmen olduğunu ve sahte diplomalı olmayan öğretmenlerle Gençlik Merkezleri'ne yeniden başlayacaklarını söylediğini belirten Sözlü, şunları söyledi: "Bu 25 öğretmenin sahte diplomalı olduğunun tespiti için mahkemelere gerek yok. Mezun oldukları okullara sorarsınız bu kadar basit. Ama bunları kapatmak o gerekçenin arkasına sığınarak kapatmak yanlış iştir. Bunun iki sebebi var. Birincisi başkan, Milliyetçi Hareket Partili, milliyetçi olduğuna inandığı insanların hiç birine tahammül edememektedir. Bir milliyetçi kıyımı yapmaktadır. İkincisi ise son dönemde işbirliği yaptıkları Gençlik Merkezleri'miz FETÖ'nün 'Altın Çocuk' projesindeki Gençlik Merkezleri'nin tarafımızdan bizzat kapatılması üzerine belediyemiz tarafından dönemimizde kurulmuştur. Cumhuriyetine sadık Atatürkçü öğretmenler tarafından çocuklarımız yetiştirilmiştir. Son seçimlerde FETÖ, HDP, PKK ve İYİ Parti ile işbirliğine giren CHP'li i belediye ittifakının ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirerek, FETÖ'cü 'Altın Çocuk' projesini sonlandırdığımız için bizden intikam almakta. Diğer ortağına verdiği söz karşılığında da Birinci Hukuk Müşavirliği'ne ise HDP'li bir avukatı getirmiştir."

KUYULARI İNCELEME ÇAĞRISI Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından açılmamış su kuyularına para ödenerek kamu zararı oluşturulduğu iddialarına ise, "Bu müteahhit üzerinden yürüyorlarsa hak edişleri ödenmemiştir, herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Ama Zeydan Bey için bu iddiası konusunda açılmamış dediği kuyular konusunda biz ASKİ'de çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu işlere güveniyoruz. Bu kuyuları da yerinde var mı, yok mu? İncelenmek üzere basın mensuplarını da çağırsın. Devlet Su İşleri, jeoloji mühendislerinden de alacağı yetkili kişilerle sahaya gidelim, yerinde inceleyelim, sponsorlu haysiyet cellatlığını da ortadan kaldıralım. Ayrıca açılmadığı iddia edilen kuyuların 25'i Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları sonrası temizlenen bölgelere açılmıştır. Buranın koordinatlarını da istediler. Ancak askeri bir proje olduğu için bunları kendilerine verilmesi mümkün değil. Çünkü bir tarafta FETÖ diğer tarafta HDP var. Bunun belgeleri Adana Valiliği'nde mevcuttur" diye konuştu.