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MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Manisa’da yüzde 52,77 oy alarak MHP’nin tek Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün mazbatasını aldı.Cumhur İttifakı’nın MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden başkanlığa seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Uçak ve İl Seçim Kurulu Üyelerinden mazbatasını alan Başkan Ergün, MHP’nin tek büyükşehir belediye başkanı oldu.

Manisa’da yüzde 52,77 oy alarak MHP’nin tek Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı’nın MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden başkanlığa seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Uçak ve İl Seçim Kurulu Üyelerinden mazbatasını alan Başkan Ergün, MHP’nin tek büyükşehir belediye başkanı oldu. Törende konuşan Başkan Ergün, "Tabii ilk defa bu töreni yapmıyoruz. 2009’da bunu yaşadık. 2014’te ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Manisalıların beni bu göreve seçmesi sonrası 10 yılı geride bıraktık. 31 Mart’ta yapılan seçimleri sonrasında Manisa tarihinde ilk defa arka arkaya 3 defa seçim kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şahsıma verilen mazbata bir sembol. Bizim için büyük bir onur bir gurur meselesi. Sandıktan çıkan sonuç demokrasinin karşılığıdır. Herkesin buna da saygı duyması gerektiğini ifade ettim. Çıkan sonuç ne olduysa bizler çıkabilecek ihtimallere karşı da hep aynı kelimeleri kullandık" dedi.
Başkan Ergün, mazbatasını aldıktan sonra, katılımcıların tümüyle hatıra fotoğrafları çektirdi.
Mazbata törenine Başkan Ergün’ün eşi Şeyda Ergün, kızları Merve Ergün ve Hande Ergün Anlı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, partilerin ilçe başkanları ve kadın kolları teşkilatları, mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ bürokratları, SPİLAŞ ve MANULAŞ temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetimi, meclis üyeleri katıldı.

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

MHP’li tek büyükşehir belediyesi mazbatasını aldı

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