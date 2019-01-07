MHP'li Usta: Cumhur ittifakı'na zarar verecek beyanatta bulunmadım

ANKARA, (DHA) - MHP üyeliğinden tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur ittifakı'na zarar verecek hiçbir beyanatta bulunmadım. Disiplin kuruluna sevk edildiğim tarafıma tebligatla bildirildiğinde öncelikle tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunacağım" dedi.

'Cumhur ittifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Usta, yazılı açıklama yaptı. Cumhur ittifakı'na zarar verecek beyanatta bulunmadığını savunan Usta, sevk kararı kendisine bildirilince itirazda bulunacağını belirtti. MHP'li Usta, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Verdiğim beyanatlarda hiçbir şekilde '7 ilçe istedik 2 ilçe verdiler' gibi bir cümlem olmadığı gibi, aksine sağlıklı bir ittifak kurulması için her iki parti açısından da güçlü oldukları ilçelerdeki partinin desteklenmesi gerektiğini, bunun ittifakın toplam oyuna da pozitif yönde yansıyacağını belirttim. Cumhur ittifakı'na zarar verecek hiçbir beyanatta bulunmadım. AK Parti İl Başkanının 3 gün önce söylediği 'Samsun’da ittifaka ihtiyacımız yok' sözü üzerine; ittifaka zarar vermemek adına, malum il başkanının adını da anmadan 'Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse, biz ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz' dedim. Ayrıca genel başkanımızın, 'jest ile rest arasında bir harf farkı var' sözünü hatırlattım. Bu basın bildirisini yayınlamamın amacı, kendimi savunmak değildir. Burada amaç kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve şahsımı yıpratmaya yönelik yapılan asılsız haberlerin önüne geçmektir. Kendimi savunacağım tek yer MHP Merkezi Disiplin Kurulu Başkanlığıdır. Tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle merkezi disiplin kuruluna sevk edildiğim tarafıma tebligatla bildirildiğinde öncelikle tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunacağım. Ardından, nasıl ki bu güne kadar; ülkemi, milletimi ve partimi savunduysam, kesin çıkarma talebi üzerine kendimi de güçlü bir şekilde savunacağım. Ayrıca hakikati anlatmak için 4 Ocak 2019 Cuma günü Sayın Genel Başkandan randevu da talep ettim."

