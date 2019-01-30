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MHP’li Usta’dan Bahçeli’ye görüşme talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

MHP’den kesin ihracı istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunacağım.

MHP’den kesin ihracı istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunacağım. Hakikati anlatmak için 4 Ocak 2019 Cuma günü Genel Başkandan randevu da talep ettim" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den kesin ihracı istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında çıkan iddialarla ilgili bir basın açıklamasında bulundu. Usta, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin’in 23 Aralık 2018 tarihinde gazetecilerin Samsun’da ittifak olup olmayacağını sorması üzerine, “Samsun’da ittifak yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz. Her halükarda halkımızın bize olan teveccühünü boşa çıkartmayacağız. Biz Samsun il ve ilçelerin tamamına talibiz. Zaten geçmişte bir kaç belediye dışındaki belediyeleri yönettik. Bundan sonraki süreçte, Genel Başkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" dediğini belirtti.
Usta devam eden süreci şu şekilde anlattı:
"Ardından 29 Aralık 2018 tarihinde Ak Parti il başkanının katıldığı bir televizyon programında basın mensubunun, Samsun’da iddialı oldukları 10 ilçeden bahsediyorlar, bununla ilgili bir rapor vermişler. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna, ’10 ilçede iddialı olmalarına ancak gülebilirim’ diye alaycı ve partimizi aşağılayıcı bir cevap vermiştir. Ayrıca yine tarafına yöneltilen, Samsun’da Milliyetçi Hareket Partisi’ne ittifak çerçevesinde 3 ilçe bırakılacağı iddiası üzerine, Ak Parti il başkanı, öyle bir şey söz konusu olmadığını, Ak Parti’nin 17 ilçenin tamamında iddialı olduğunu ve Samsun’da ittifaka ihtiyacının olmadığını vurgulamıştır. Yaşanan gelişmeler sonucunda 31 Aralık 2018 tarihinde Hedef Halk Gazetesi’nden Recep Mol beni telefon ile arayarak, Samsun’da ittifak görüşmelerinin seyri ile alakalı sorular sormuş ve tarafımdan beyanat almıştır. Verdiğim beyanatlarda hiçbir şekilde 7 ilçe istedik 2 ilçe verdiler gibi bir cümlem olmadığı gibi, aksine sağlıklı bir ittifak kurulması için her iki parti açısından da güçlü oldukları ilçelerdeki partinin desteklenmesi gerektiğini, bunun ittifakın toplam oyuna da pozitif yönde yansıyacağını belirttim. Ayrıca Ak Parti il başkanının 3 gün önce söylediği ’Samsun’da ittifaka ihtiyacımız yok’ sözü üzerine, ittifaka zarar vermemek adına, malum il başkanının adını da anmadan AK Parti tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse, biz ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz dedim. Ayrıca genel başkanımızın jest ile rest arasında bir harf farkı var sözünü hatırlattım. Konu hakkında verdiğim tek beyanat olan Hedef Halk Gazetesine verdiğim beyanatın ses kayıtlarına sosyal medya hesaplarımdan da ulaşılabilir. Ses kaydı dikkatle dinlendiğinde, bırakın Cumhur İttifakına zarar vermeyi, daha güçlü kılınması için yapılması gerekenleri söylediğim görülecektir."

Bahçeli ile görüşme talebi
Usta, bu açıklamayı kendini savunmak için değil, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve şahsını yıpratmaya yönelik yapılan asılsız haberlerin önüne geçmek için yaptığını aktardı. "Kendimi savunacağım tek yer Milliyetçi Hareket Partisi Merkezi Disiplin Kurulu Başkanlığıdır" diyen Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle merkezi disiplin kuruluna sevk edildiği tarafına tebligatla bildirildiğinde, öncelikle tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunacağını belirterek, "Ardından, nasıl ki bu güne kadar ülkemi, milletimi ve partimi savunduysam, kesin çıkarma talebi üzerine kendimi de güçlü bir şekilde savunacağım. Ayrıca hakikati anlatmak için 4 Ocak 2019 Cuma günü Sayın Genel Başkandan randevu da talep ettim" ifadelerinde bulundu.

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