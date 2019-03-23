MHP’li Vahapoğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Türkiye ve Türk dünyası ile ilgili senaryo yazanların başarılı olamayacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum’a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Vahapoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz’da vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Vahapoğlu, “Bunun öncülüğünü Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. O gün açık olan, sabaha kadar ışıkları yanan lideriyle, kadrosuyla parti genel merkezinde olan yegane parti MHP idi. Bu anlayış kapsamında o hain darbe girişimi engellendi. Ancak biz yakın tarihimizden biliyoruz ki her darbe girişiminin arkasından başarısız olanların yeniden teşebbüslerin içerisinde yer aldıklarını biliyoruz. Bu beklenebilir mi? Beklenebilir ancak devlet bunun gerekli önlemlerini alıyor" dedi.

Türkiye’nin etrafının ateş çemberiyle sarılı olduğunu hatırlatan Vahapoğlu, "Amerika şu anda bölgeyi yeniden dizayn etme çabasında. Belki Türkiye’yi de sıkıntıya sokabilecek olan Golan Tepeleri ile ilgili de tasarrufu var. Yanılmıyorsam 68 Arap-İsrail harbinde işgal etmiş olduğu Golan’ı İsrail’in olduğuna dair bir tescilde bulunma girişimi başlattı. Biliyorsunuz aynı şeyi Kudüs içinde yapmıştı. Bu bölgede bir takım huzursuzluklara sebebiyet verecek durumdadır. Bu Türkiye’ye yansır mı? Yansıyabilir. Türkiye tavrını net koymak zorundadır. Şu anda İslam dünyası içerisinde en gelişmiş, en güçlü demokrasiyi yerleştirmiş olan yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti devletir. Burada tavrını koymak zorundadır. Tarafını belli etmek zorundadır. Belli etmiştir de. Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’nin görüşleri açıktır. Golan Tepeleri konusunda da aynısı olacağına inanıyorum. Bunları yansıması olur mu? Olur. Türkiye yönelik bir takım manipülasyonlar olur mu? Olur. Çünkü bunun işaretlerini, emarelerini net olarak gördük. 45 gün önce Amerikan Başkanı, Türkiye’yi ekonomik olarak ezebileceklerini, yok edebileceklerine dair bir takım çirkin mesajlar verdi. Ancak bunu başaramayacaktır. Böyle bir şey söz konusu olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilgili senaryolar yazılabileceğini dile getiren Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Bizim dışımızdaki birileri bizimle ilgili senaryolar yazabilir. Bugün küresel senaryo yazanlar, plan yapanlar İslam dünyasını hedef alıyorlar. İslam dünyası içerisinde öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası birinci sırada. Devletimizin güçlü oluşundan dolayı başka ülkeler gibi karıştıramıyorlar ancak bel altından vuruyorlar. Ekonomik olarak oynayabilirler. Bu bizim güçsüz olduğumuz anlamına gelmesin. Dünyadaki ülkeler ekonomik olarak birbirlerine entegre dururlar. Birisindeki bir gelişme, müdahale, manipüle diğerlerini etkileyebiliyor. Etkilenir miyiz? Etkileniriz ama öyle hedefledikleri şekilde olmaz" şeklinde konuştu.



