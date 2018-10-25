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MHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kamerada

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

MECLİS Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda kürsüde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla MHP'li vekillerin üzerine yürümelerinin ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan arbede milletvekillerinin cep telefonlarıyla kayda alındı.

MHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kamerada

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MECLİS Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda kürsüde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla MHP'li vekillerin üzerine yürümelerinin ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan arbede milletvekillerinin cep telefonlarıyla kayda alındı.
Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda konuşmak için kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a MHP’li milletvekilleri, tepki gösterdi. MHP milletvekilleri, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla Engin Altay'ı eleştirdi. Bu sırada, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Altay'a, "Bizim liderimize hakaret etme hakkın yok. Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da bir başka lidere tek laf etmedik. Sen de bizim liderimize hakaret etme. Sen Devlet Bahçeli'ye 'şamaroğlanı' diyemezsin. Böyle bir hakkın yok senin, böyle bir hakkın yok" diye seslendi. Bunun üzerine Engin Altay da Enginyurt'a, "Gel. Sen beni dövecekmişsin zaten, gel. Had bildirecekmişsin, gel. Senden mi öğreneceğim ne konuşacağımı. Gel, gel, gel. Başka da kimse gelmesin" diye karşılık verdi. Bunun üzerine MHP'li Cemal Enginyurt ve bazı MHP milletvekilleri kürsüde bulunan Engin Altay'ın üzerine yürüdü. MHP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu, itiş-kakışlı arbede yaşandı. Birleşime ara verilirken yaşanan arbede bir milletvekilinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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MHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kameradaMHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kameradaMHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kameradaMHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kamerada

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