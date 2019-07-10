MHP’li Vekil Osmanağaoğlu’ndan sert açıklama

MHP MYK Üyesi, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, ömrünü Türk milliyetçiliği davasına adamış MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin isminin dahi terör örgütü mensuplarıyla bir araya getirmenin en büyük ihanet olduğunu söyledi.

MHP MYK Üyesi, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kirli tırnaklarını sinemize kadar uzatan hoyrat eller var. Bu el, iaşesini kandan ve kaostan kazanan beynelmilel tiranların elidir. Siyasetin içerisinde bunlarla el ele verip millet aleyhine el kaldıran kaos komisyoncularını da biliyoruz. Bunlar, ilgili kumpanyanın talimli aktörleridir. Bunlar, ağzının sağ tarafı ile hamaset yaparken sol tarafıyla da; emperyalist ıslıklar çalabilen siyasetin çok yüzlü tiyatral kimlikleridir. Bunların başından beri başa gelip, başa oturma sevdasıyla, terör sevicilerle baş başa verip oluşturdukları kirli ittifak; Millet İttifakının tescilli ve baş üstünde tutulan üyesi HDP’nin Grup Başkan Vekilinin sözleriyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türk milletinin vicdanı tarafından reddedilen bu aykırı ittifak; Kandil güdümlü malum partinin Grup Başkanvekili tarafından; müttefiki İP’in üslubunu yola getirme namına sarf ettiği; ’Size PKK’ye gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oyları ile oturuyorsunuz’ ifadeleriyle açık olmuş, bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

“Kendi milletinin ferasetiyle dalga geçenleri bu millet affetmez”

MHP lideri Bahçeli ile terör örgütlerinin adını aynı cümlede sarf etmenin fütursuzca olduğuna işaret eden Osmanağaoğlu, "Bunlar, bodrum katlarında terör sevicileriyle iş tutarken, vitrininde de bit pazarı eskisi bir demokrasinin defolu mallarını satan, milli nifak binasının kaos komisyoncularıdır. Bunlar, sağ gözünü Pensilvanya’ ya kırpıp; sol gözü ile terörist cenazelerinde yaş döken, milletin gözü önünde; özgürlük, demokrasi, hukuk masalları ile kendilerini kamufle etmeye çalışan ve siyasi tarihimizde bir ikincisine rastlanmayan, bir numaralı tiyatro oyuncularıdır. Bunlar ’hadimiyim’ dedikleri millete hizmet yolunun gerçek haramileridir. Onun içindir ki; ömrünü bu yola adamış, milletine hizmeti ’cana minnet ve ibadet’ bilen, Mete’den vatan mücadelesinde şehit olmuş son nefere kadar, büyük tarihi mesuliyeti omuzlarında taşıyan bilge liderimizin ismini, terörist başının ismiyle aynı cümle içerisinde zikredecek kadar fütursuzlaşarak, kendi üzerlerinde oluşan kanaati, muarızlarının ismi üzerine çamur atarak dağıtmaya çalışan, ilgili kumpanyanın talimli aktörleri, Manas Destanının içinden bir ‘közkamanlık’ mavalı çıkarma gayretindedir. ’Allah onlara göz versin!’ de diyemiyoruz. Çünkü; ihtirasının karanlığında, yıldızlar doğmuş bir bünyenin afakında akıl, feraset ve basiret güneşi ebediyen guruba çekilir. Zorluyorlar ama; Manas Destanı’ndan ’közkamanlık’ mavalı çıkmaz. Bile isteye kendi milletinin ferasetiyle dalga geçenleri de bu millet affetmez” diye konuştu.