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MHP'li vekillerden Rekabet Kurulu'na fındık başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "Levent Bülbül arkadaşımızla Rekabet Kuruluna Ferrero Fındık İthalat, İhracat ve Ticaret AŞ firmasını bugün itibarıyla şikayet ettik. 2018-2019 sezonu itibarıyla fındık ihracatının yüzde 60'ını bu firma yapmış, bu da şu anlama geliyor, fındık piyasasının yüzde 70'i Ferrero'nun elinde. Tek alıcı ve tek satıcı Ferrero. Ferrero istediği şekilde fiyat belirliyor, istediği şekilde ürünü pazarlıyor"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ferrero Fındık İthalat, İhracat ve Ticaret AŞ'yi, bugün MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile Rekabet Kuruluna şikayet ettiklerini belirterek, "2018-2019 sezonu itibarıyla fındık ihracatının yüzde 60'ını bu firma yapmış, bu da şu anlama geliyor fındık piyasasının yüzde 70'i Ferrero'nun elinde. Tek alıcı ve tek satıcı Ferrero. Ferrero istediği şekilde fiyat belirliyor, istediği şekilde ürünü pazarlıyor." dedi.

Enginyurt, Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatları ve üreticisinin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ferrero Fındık İthalat, İhracat ve Ticaret AŞ firmasını Bülbül ile Rekabet Kuruluna bugün şikayet ettiklerini bildiren Enginyurt, "2018-2019 sezonu itibarıyla fındık ihracatının yüzde 60'ını bu firma yapmış, bu da şu anlama geliyor fındık piyasasının yüzde 70'i Ferrero'nun elinde. Tek alıcı ve tek satıcı Ferrero. Ferrero istediği şekilde fiyat belirliyor, istediği şekilde ürünü pazarlıyor. Türkiye'den ucuza aldığı fındıkları ihracat iadesi almak şartıyla İtalya'ya götürüyor, bir de yetmezmiş gibi bu ürünü çikolata üretiminde kullanacağı için bir de yüzde 12 indirim alıyor. Her taraftan kazanan Ferrero, bütünüyle kaybeden fındık üreticisi." diye konuştu.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl fındık piyasasına girmediğini ifade eden Enginyurt, "bu durumun adı geçen firmayı piyasada tekel haline getirdiğini, geçen yıl 3,1 dolar olan fındık fiyatının, bu sene 2 dolar bile etmemesinin sorumlularının hükümet, TMO ve Ferrero olduğunu." öne sürdü.

Söz konusu firmanın piyasaya girmek isteyen firmalara, ürünü daha düşük fiyatla vererek monopol oluşturduğunu, tekelci anlayışı kabul etmediklerini vurgulayan Enginyurt, bu konuda geçen yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yaptığı başvuruyu "TMO piyasaya müdahale ettiği için" reddeden Rekabet Kurulu'nun bu yıl Ofis müdahalesi olmadığı için olumlu bir karar vermesini beklediklerini kaydetti.

- "AK Parti'nin vereceği önergeye seve seve destek veririz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın geçen hafta Genel Kurul'da fındığa ilişkin araştırma önergesinin Meclis'e bu hafta getirileceğini söylediğini anımsatan Enginyurt, AK Parti'nin vereceği önergeye seve seve destek vereceklerini de bildirdi.

Enginyurt, bir gazetecinin MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Melih Gökçek'in isminin zikredildiğini belirterek, görüşlerini sorması üzerine, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi vatanını, bayrağını, milletini seven herkese partisinin kapılarının açık olduğunu ve bu konuda son kararı Bahçeli'nin vereceğini aktardı.

"Cumhur İttifakı" konusundaki açıklamalara ilişkin bir soruya karşılık da Enginyurt, bu ittifakın 2023 yılına kadar süreceğinin açıklandığını anımsattı.

Enginyurt, AK Parti'li bazı yetkililerin, "MHP olmadan biz her yeri alıyoruz, birinci parti olduğumuz yerlerde ittifaka gerek yok." dediklerini öne sürerek, "Bu saygıyla karşılanacak bir düşüncedir. 31 Mart akşamı inşallah Türk milleti herkese layık olduğunu gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin de Enginyurt, yargı kararlarının bağımsız, temyiz yolu açık olduğunu ve bu kararlara herkesin saygı duyması gerektiğini bildirdi.

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