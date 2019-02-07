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MHP’li Yalçın: "Atatürk’ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP’ye yönelik, "Cumhuriyet’i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP’ye yönelik, "Cumhuriyet’i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. Atatürk’ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki göstererek, Cumhur İttifakı’nın bir iktidar ve koalisyon ortaklığı değil, seçim işbirliği, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına yapılmış akılcı bir yatırım olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı’nın 21. yüzyılın lider ülke Türkiye’sini kurma yolunda atılmış sadece isabetli bir siyasi adım değil, aynı zamanda diplomatik, sosyolojik ve kültürel dayanakları bulunan kalıcı bir milli mutabakat projesi olduğunu belirten Yalçın, "Halk da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eseri olan bu ittifakı milli birlik ve silkinme hamlesi olarak gördüğü için benimsemiş, hararetle kucaklamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıran, kendisini geren ve sinir sistemini harap ederek sürekli gaf yapmasına yol açan bu hakikat, hükümet icraatı eleştirilirken bile MHP’nin neden alakasız ve ahlaksızca hedefe konulduğunu açıklamaktadır" dedi.
Cumhuriyet’i kuran partinin Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekildiğini savunan Yalçın, "Atatürk’ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir. Kılıçdaroğlu, CHP’yi giderek marjinalleşen Marksistlerin sığınacağı bir liman, içeride tükenme yolundaki teröristlerin saklanacağı mağara, himmet arayan FETÖ’cülerin yaslanacağı melce haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Yalçın, "Babasının eşeğini boyayıp pazarda babasına satmaktan farksız bu aldatmacalara halkın kanmayacağı ortadadır. Yalanı gerçekmiş gibi söylemekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu, bizim nazarımızda karnından konuşan adamdır. Kendisi her he kadar inkâr etse de HDP büyük illerde aday göstermeme sebebini açıklamış; karayılanlar yuvası Kandil de açık açık zillet ittifakının desteklenmesi talimatını vermiştir” dedi.
“CHP Genel Başkanı’nın ülkücülerin hissiyat ve fikirlerini tesir altında bırakacağı zannı, kâmil bir Müslüman’ın mürtet olabileceğine inanmak kadar batıldır” diyen Yalçın, “Ülkücüler niyet okuyucusu değillerdir ama Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin kendileri hakkındaki gerçek düşüncelerini iyi bilirler. CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedî terzisi olan milletten alacaktır. HDP ile kripto iş birliği planı, CHP’nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir" dedi.

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