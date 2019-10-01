HABER

MHP'li Yalçın: Bahçeli, Meclis'teki etkinliklere katılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

  MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü hatırlattı. Bahçeli'nin, daha sonra evinde istirahate çekildiğini aktaran Yalçın, "TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

ANKARA, (DHA)-

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Uyuz tilki yavrusuna tedaviUyuz tilki yavrusuna tedavi
100 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde buluştu100 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İzmir için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.