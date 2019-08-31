MHP'li Yalçın: CHP, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germekte

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta düzenlenecek kutlamalara katılacağını açıklamasını eleştirdi. Yalçın, Sivas Kongresi'nde yer alan 'Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz' maddesine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Oysa CHP etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. Kongre sırasında yapılan tartışmalarda; Türk vatanı üzerinde bağımsız ve uydu devletçikler kurmaya çalışan bölücülerin, azınlık ırkçılarının kurdukları zararlı cemiyetlerle şiddetli bir mücadelenin önemi vurgulanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, Anadolu’da birlik ve beraberlik gayretlerini baltalamaya çalışan ayrılıkçı ve isyancılarla; İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti gibi zararlı kuruluşların temsilcileriyle asla pazarlığa oturmamış, onlarla iş birliğine gitmemiştir. Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, zararlı cemiyetlerle anayasal ve kültürel haklar gibi tartışmalara girmemiş, bölücü ve ayrılıkçı unsurlara asla taviz vermemiştir."

'CHP'NİN SİVAS'TA VERECEĞİ MESAJIN DEĞERİ YOKTUR'

Yalçın, CHP’nin bugünkü siyasi portföyündeyse Koçgiri İsyanı’na kalkışanların; İngiliz ve Fransızlarla, hatta Yunan askerleriyle birlikte Kuvay-i Milliye'ye karşı çarpışan ayrılıkçı ve bölücülerin bugünkü temsilcileri olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP, Millî Mücadele'nin karşısında olan bölücü örgüt Kürt Teali Cemiyetinin bugünkü uzantılarıyla kader ortaklığı ve siyasi iş birliği içindedir. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, millî iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip’le aynı kafadadır. Kılıçdaroğlu, ne kadar da riyakârdır. Şüphe yok ki aynı ikiyüzlülük, bu yılki 4 Eylül’de de büyük bir pişkinlikle sergilenecektir. CHP'nin, 4 Eylül'de bu güzide ilimizde vereceği mesajın, millet nezdinde beş paralık değeri olmayacaktır. CHP, yüz yıl önce Sivas Kongresi kararlarıyla devleti kuran kahramanların kararlılıklarına sadık değildir."

