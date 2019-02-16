MHP'li Yalçın: CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ediyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ederek, 'Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak' şekliyle açık beyanlarla, gelecekte yani 1 Nisan'da ne yapmak istediklerini açıkça ifade etmektedirler. Bunlara engel olmak lazım. Bunların siyaset zemininde ayaklarının yere basmaması, yer tutmaması lazım" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli Bulvarı 2'nci etap üzerindeki MHP Osmaniye Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yalçın, MHP olarak memleket meselelerinde bugüne kadar olduğu gibi, hiçbir şekilde parti menfaatini ve meselelerini öne almadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak inandığımız bir şekliyle, bu milletin meselelerinin çözülmesi adına veya demokratik meselelerin çözüme kavuşması adına daima bu tip gelişmelere destek verdik. Bunu yaparken meydana gelen değişikliklere açık olduk. MHP değişiklikten korkmaz, gelişime, gelişmeye açıktır. Sadece ve sadece dikkat ettiği, değişirken başkalaşmama gayreti içerisinde olmaktadır. Bu düstur içerisinde bugüne kadar siyasetini icra eden partimiz ve partimiz mensupları 15 Temmuz sonrasında hepinizin yakından bildiği gibi Cumhur İttifakı dediğimiz bir olguyu ortaya attı ve saygıdeğer lider öncelikle Yenikapı'da kitleleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı dediğimiz veya Yenikapı ruhu dediğimiz o ruhun temellerini oluşturdular."

Yalçın, daha sonraki dönemlerde özellikle Türkiye'nin terör, dış baskı veya diğer meseleleri dikkate alındığında, ittifak anlayışının devamından yana olunması noktasında ortaya çıkan kanaatin, yerel seçimlerde tekrar icra edileceğini ifade etti. Yalçın, "24 Haziran seçimlerinde bir yasal dayanağımız vardı. Yerel seçimlerde bir yasal dayanak olmamakla birlikte yasal olmayan bir iş yapmaksızın iki saygıdeğer liderin ve ekiplerinin onayıyla, protokolüyle çok ciddi şekilde hazırlık yapmak sureti ile 31 Mart akşamına gidiyoruz. 31 Mart akşamında Cumhur İttifakı'nın kuruluş sebeplerinden biri olan o malum zillet ve illet ittifakının başarılı olmaması adına her türlü mücadele, başta Osmaniye olmak üzere, diğer illerde siz değerli arkadaşlarımız tarafından verilmektedir. Şu anda Anadolu'da sahaya indiğimizde hemen hemen çoğu bölgede Cumhur İttifakı'nı destekleme adına insanlarımız çok rahat sandığın önlerine konmasını beklemektedirler" diye konuştu.

"Alınacak sonuç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin gelecekte müreffeh ve mutlu olma amacına dayanmaktadır, asıl amaç budur. Yoksa iki siyasi partinin de kendi şahsi meseleleriyle uğraşması değildir" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı bu nedenle iki sütun üzerine ay ve yıldız gibi oluşmuştur. Amaçları ve idealleri sadece ve sadece bu ülkenin önünün açılmasıdır, hepsi bundan ibarettir. Ancak bugün gerek Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın beka üzerinden hareketle şer odağını oluşturan, bizim genelde 'zillet' ve 'illet' ittifakı dediğimiz dört siyasi partinin bir araya gelmesinin millete hizmet noktasında hiçbir amacı yoktur. Amaç farklıdır, farklı olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır. 24 Haziran öncesinde PKK'nın siyasi uzantısı olup, kravatlı ve mazbatalı milletvekillerinden oluşan HDP arka planda kalarak bir ittifak gerçekleştirdi. Daha sonrada yüzde 60'ı bulduk şeklinde olaylara yaklaşarak, yüzde 60 üzerinden siyasi iktidara gelme gayreti içerisinde oldular. Yüzde 60 blok aldatmacası bozan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'dir. Ona müteşekkiriz. Bugün o oyunun farklı versiyonu uygulanmak istenmektedir. Cumhur İttifakı karşısında oluşan zillet ittifakı içerisinde HDP'nin çok net olarak yer aldığını aziz milletimiz bilmektedir. Yani CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ederek, 'Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak' şekliyle açık beyanlarla, gelecekte yani 1 Nisan'da ne yapmak istediklerini açıkça ifade etmektedirler. Bunlara engel olmak lazım. Bunların siyaset zemininde ayaklarının yere basmaması, yer tutmaması lazım. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yapmaya çalıştığı da budur. Biz 'Osmaniye ehline emanet, İstanbul ehline emanet olsun' derken, tecrübeli insanların, bu memlekete gerçekten karşılıksız hizmet edecek yok arkadaşlarımızın işbaşına gelmesini istiyoruz. CHP, İP ve HDP'nin temsilcileri ağız birliği ederek yerel seçimlerin farklı olduğunu söylemektedirler. Doğru, farklıdır ancak yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki 'Allah göstermesin, bölünme önce yerelde başlar.' Yani siz o demokratik ölçüyü kaçırırsanız, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı muhtariyetler oluşur, sonra bağımsızlık istekleri ortaya gelir. Hatırlanacağı gibi, 2014'te HDP milletvekilleri doğu bölgelerinde bazı yerleri aldıklarında 'Biz haritayı çiziyoruz' demediler mi? İşte beka meselesi dediğimiz bu. Bu sözü, bu lafı dedirtmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından MHP Osmaniye il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını takdim eden Semih Yaçın, daha sonra ise AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, İl Başkanı Hamza Tor, MHP İl Başkanı Melih Loş ve diğer partililerle birlikte MHP Osmaniye Seçmen İletişim Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

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