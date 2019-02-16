MHP'li Yalçın: CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ediyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ederek, 'Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak' şekliyle açık beyanlarla, gelecekte yani 1 Nisan'da ne yapmak istediklerini açıkça ifade etmektedirler. Bunlara engel olmak lazım. Bunların siyaset zemininde ayaklarının yere basmaması, yer tutmaması lazım" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli Bulvarı 2'nci etap üzerindeki MHP Osmaniye Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yalçın, MHP olarak memleket meselelerinde bugüne kadar olduğu gibi, hiçbir şekilde parti menfaatini ve meselelerini öne almadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Öncelikli olarak inandığımız bir şekliyle, bu milletin meselelerinin çözülmesi adına veya demokratik meselelerin çözüme kavuşması adına daima bu tip gelişmelere destek verdik. Bunu yaparken meydana gelen değişikliklere açık olduk. MHP değişiklikten korkmaz, gelişime, gelişmeye açıktır. Sadece ve sadece dikkat ettiği, değişirken başkalaşmama gayreti içerisinde olmaktadır. Bu düstur içerisinde bugüne kadar siyasetini icra eden partimiz ve partimiz mensupları 15 Temmuz sonrasında hepinizin yakından bildiği gibi Cumhur İttifakı dediğimiz bir olguyu ortaya attı ve saygıdeğer lider öncelikle Yenikapı'da kitleleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı dediğimiz veya Yenikapı ruhu dediğimiz o ruhun temellerini oluşturdular."

Yalçın, daha sonraki dönemlerde özellikle Türkiye'nin terör, dış baskı veya diğer meseleleri dikkate alındığında, ittifak anlayışının devamından yana olunması noktasında ortaya çıkan kanaatin, yerel seçimlerde tekrar icra edileceğini ifade etti. Yalçın, "24 Haziran seçimlerinde bir yasal dayanağımız vardı. Yerel seçimlerde bir yasal dayanak olmamakla birlikte yasal olmayan bir iş yapmaksızın iki saygıdeğer liderin ve ekiplerinin onayıyla, protokolüyle çok ciddi şekilde hazırlık yapmak sureti ile 31 Mart akşamına gidiyoruz. 31 Mart akşamında Cumhur İttifakı'nın kuruluş sebeplerinden biri olan o malum zillet ve illet ittifakının başarılı olmaması adına her türlü mücadele, başta Osmaniye olmak üzere, diğer illerde siz değerli arkadaşlarımız tarafından verilmektedir. Şu anda Anadolu'da sahaya indiğimizde hemen hemen çoğu bölgede Cumhur İttifakı'nı destekleme adına insanlarımız çok rahat sandığın önlerine konmasını beklemektedirler" diye konuştu. "Alınacak sonuç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin gelecekte müreffeh ve mutlu olma amacına dayanmaktadır, asıl amaç budur. Yoksa iki siyasi partinin de kendi şahsi meseleleriyle uğraşması değildir" diyen Yalçın, şunları kaydetti: