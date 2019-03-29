MHP'li Yalçın: 'Cumhur ittifakı', 31 Mart seçiminden sonra da devam edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur ittifakı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir; ama bu, taraf ve mutabık olan iki siyasi partinin kurumsal kimliklerini koruması suretiyle mümkün olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, MHP'nin, Türk milliyetçiliği hareketinin siyaset platformundaki yegane temsilcisi konumunda olduğunu kaydetti. MHP'nin, Türk milliyetçiliği davasının 50 yıllık temsilcisi olduğu için 'ana akım siyasi parti' hüviyetini taşıdığını belirten Yalçın, Türk milleti ayakta kaldıkça MHP'nin de var olacağını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Yalçın, "Bizi anlamaması, bize yabancılık çekmesi, bizim misyon ve vizyonumuzu kavrayamaması olağandır. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket'e pamuk ipliğiyle bağlı olduğu, iltisağı pek zayıf ve gevşek olduğu için, bizden çarçabuk kopmuştur. MHP'nin icra ettiği tarihî ve siyasi fonksiyonu Müdire Hanımın akıl edememesi, bütün bu kifayetsizlikleri yüzündendir" dedi.