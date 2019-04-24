Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Yalçın, "Artık seçim atmosferinden çıkılmalı, Türkiye’nin meselelerine odaklanılmalı’ diyenlerin şimdi hala seçim sonuçlarından çıkan tabloyu köpürtmeye çalışmaları manidardır. Demek ki samimi değillerdir. Demek ki ’Millet İttifakı’ bunların dillerinin ucundadır, yüreklerinde değildir. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları hem sorumsuzluk hem de ucuz kahramanlıktır. Faturanın MHP’ye çıkarılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisine yönelik eleştirilere yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yalçın, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca Hakkari’de şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı için Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sırasında meydana gelen olaylar, her bakımdan ders ve ibret verici olmuştur. Şehit cenazelerinde siyasilere yönelik tepki ve taşkınlıklar ilk değildir, son da olmayacaktır. Törende CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar dolayısıyla derhal MHP’yi suçlayan, hafızaları nisyan ile malul ve önyargı şampiyonu CHP’liler geçmişten birkaç misal hatırlarlarsa akılları başlarına gelecektir. Geçmişte bazı bakanlara şehit cenazelerinde gösterilen tepki, şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere gösterilmiştir. Dönemin siyasileri maruz kaldıkları bu tepkilerin halktan geldiğinin bilinciyle genellikle üzerine fazla gitmemiş; hazımlı, sabırlı ve mutedil davranmışlardır. Bu protestolara o zaman tepki vermeyen, hatta hükümetin aldığı tepkiler karşısında kıs kıs gülen CHP’liler, şimdi aynı şey liderlerinin başına gelince avaz avaz bağırmakta, çırpınmaktadır. CHP’liler, ortalığı yatıştıracak yere yangına körükle gitmektedir. Seçimlerde aldıkları birkaç belediye başkanlığıyla ellerine fırsat geçmiştir ve bu siyasi çıkar amacıyla alabildiğine kullanılmak istenmektedir. ’Artık seçim atmosferinden çıkılmalı, Türkiye’nin meselelerine odaklanılmalı’ diyenlerin şimdi hala seçim sonuçlarından çıkan tabloyu köpürtmeye çalışmaları manidardır. Demek ki samimi değillerdir. Demek ki ’Millet ittifakı’ bunların dillerinin ucundadır, yüreklerinde değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları hem sorumsuzluk hem de ucuz kahramanlıktır" ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eşi için mevlit okuttu Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

"CHP, sorumlu ve yapıcı politika yapmalı, rekabeti husumete çevirmekten imtina etmelidir"

"Konunun bir de başka veçhesine bakmak lazımdır" diyen Yalçın, "Çubuk’ta meydana gelen türden protestolar kime yarar sağlar, kimin eline malzeme verir? Kim bunu siyaset tacirliğiyle kâra çevirir? Kim döner döner yine kullanır? CHP’nin siyaseti, birkaç gün sonra kutlanacak 1 Mayıs’ın provası mıdır? Gezi atmosferinin yeniden getirilme çabası mıdır? Bu gibi soruların cevabı aranmalıdır. Çubuk’ta yaşananlara rağmen ’Bir milim geri adım atmam’ diyen CHP lideri bundan ders çıkarmamışa benzemektedir. CHP sözcülerinin ve başta Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, bu meselenin çirkin şekilde kaşınacağının ve bundan sonraki muhtemel provokasyonların da siyaseten kullanılacağının işareti olmuştur. Çubuk’ta yaşananlar, MHP’ye fatura edilmeye çalışılmaktadır. Lakin işin aslı başkadır. ’Bu bir tertiptir’ diyenler halkın tepkilerini, duygularını, acılarını küçümsemekte, göz ardı etmektedir. ’PYD’yi terörist örgüt olarak görmüyorum. Selahattin Demirtaş’ın politik duruşunu beğeniyorum’ diyen kafayla şehit cenazelerinden siyasi rant elde etmeye, üstelik şehit ailelerinin ve halkın hissiyatını yok saymaya çalışan zihniyet aynıdır. Hem şehit ailesine başsağlığı dilemek hem de Selahattin Demirtaş’ı övmek ikiyüzlü bir siyasettir. Şehitlerimizin katilleri ile omuz omuza hareket edip milletin acılarını anlamaya çalışmayıp görmezden gelenler için halk nezdinde elbette bunun bir karşılığı olacaktır. Meseleyi yatıştırmak yerine yangına körükle gidenlerin kendileri yanacaktır. Rüzgâr ekenler, fırtına biçecektir. Elbette cenaze törenlerinde sergilenen bu tür aşırı tepkiler onaylanamaz. Elbette meselenin provokasyon tarafı irdelenmeli, savcılar ve politikacılar gereğini yapmalı ama madalyonun öbür yüzü de görülmelidir. Halk neden bu kadar öfkeli ve bu kadar yaralıdır? Neden halk CHP liderine, CHP’li milletvekillerine bu kadar tepkilidir? Neden şehit cenazelerine CHP’li siyasilerin gelmesi milleti rahatsız etmektedir? CHP yöneticileri şapkalarını önlerine koymalı, bu soruların cevaplarını araştırmalıdır. 2007’den 2016’ya kadar çok sayıda şehit için cenaze töreni düzenlenmiştir. O zaman halk, açılım ve çözüm süreçlerini benimsemediği ve bu adlar altında askerimizin, polisimizin katillerinin aklanmasına karşı çıktığı için siyasilere tepki vermiştir. Halk şimdi şehit cenazeleri kaldırılırken hükümet üyelerine tepki göstermemektedir. Çünkü hükümet terörle amansız bir mücadele vermektedir. Artık tepkilerin odağında açılımdan vazgeçmeyenler ve PKK’nın siyasi temsilcileriyle iş tutanlar vardır. CHP’ye, Türkiye’nin Habur rezaletinden Afrin Harekâtı sürecine nasıl geldiğini; askerimizin, polisimizin, devletimizin nezdinde Türkiye’nin bekasının Kızılelma demek olduğunu hatırlatıyoruz. Geçmiş seçim süreçlerinde doğu ve güneydoğuda demokratik özerklik sözü veren, her vesileyle PKK’nın siyasi kanadını okşamayı ihmal etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmişteki açılım ve çözüm cinnetinin bugünkü kurbanı olacağını hatırlatıyoruz. Halkın bunları bir kenara yazdığının ve unutmadığının, bundan sonra da unutmayacağının altını çiziyoruz. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, vatan evlatları beka yolunda şehadet şerbeti içerken beka olgusunu küçümsediği için tepki görmektedir. CHP, Türkiye’nin Habur süreçlerinden nasıl Kızılelma ülküsüne yöneldiğini, bunun neticesinde neden beka tehdidiyle nasıl yüz yüze kaldığını iyi bilmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, önceki günkü konuşmasında beka kelamı etmiştir. Kendisinin ayakları yere mi değdi, başı göğe mi erdi, emin değiliz ama umarız beka meselesinden ders çıkarır ve Türkiye’ye yönelik tehditleri ciddiye alır. CHP yanlış hesap yapmamalıdır. Yanlış hesap milletten döner. CHP, küçük hesaplar uğruna şehit cenazelerindeki olayları politize ederek siyaset sofrasına katık etmekten kaçınmalıdır. CHP, sorumlu ve yapıcı politika yapmalı, rekabeti husumete çevirmekten imtina etmelidir."