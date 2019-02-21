MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof Dr. Semih Yal\u00e7\u0131n, "Hatay D\u00f6rtyol Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far Toksoy bug\u00fcn itibariyle ihra\u00e7 istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.\nANKARA (DHA)T\u00fcm yolcular \u015foke oldu! Bir anda aya\u011fa kalk\u0131p...Kangal k\u00f6peklerinin G\u00fcneydo\u011fulu rakibi Kurtbo\u011fan, fuar\u0131n g\u00f6zdesi olduErdo\u011fan: Benim milletim, PKK'n\u0131n destekledi\u011fi adaya oyunu verir mi ?
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