MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

ANKARA (DHA) - MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof Dr. Semih Yal\u00e7\u0131n, "Hatay D\u00f6rtyol Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far Toksoy bug\u00fcn itibariyle ihra\u00e7 istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.PARTNERSeks ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 3 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n itiraflar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Buna art\u0131k gereken dersi vermemiz laz\u0131m, bu ter\u00f6ristlerle yan yana" (3)Fuat Oktay: "T\u00fcrl\u00fc oyunlar i\u00e7erisine girenler hi\u00e7bir zaman bizimle olmam\u0131\u015ft\u0131r"