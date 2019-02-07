HABER

MHP'li Yalçın: HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir" dedi.
MHP'li Yalçın, yazılı açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine cevap verdi. Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri olduğunu belirttiği Cumhur İttifakı'nın, halk tarafından kucaklandığını bildirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğunu ve sürekli gaf yapmasına yol açtığını kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Bir gaf makinesi tarafından yönetilen CHP'nin siyasi fotoğrafı çekilince görünen şudur: Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. Atatürk'ün partisi tanınmaz hâle getirilmiştir. CHP Genel Başkanı; Kandil'in muhafızı, bölücü terör örgütünün siyasi kanadı konumundaki HDP'yi kollayan baş zaptiye, yancılık ve maşalık işlevi için İP'i kurgulayan baş faildir. Pişkinlik ve aymazlık CHP Genel Başkanının politik hususiyeti olmuştur. CHP, hem terör örgütünün siyasi kanadıyla kapalı kapılar ardında iş birliği yapmakta, hem de bunu inkâr ederken Türk milliyetçiliğinin siyaset platformundaki temsilcisi olan MHP'yi karalamaya çabalamaktadır. Türk seçmeninin partisine dönük olumsuz bakış ve temayülü şimdiden belli olmaya başladığı hâlde ayağı bir türlü yere değmeyen, bulutların üzerinde dolaşan Kılıçdaroğlu'nun MHP hakkındaki akla ziyan sözleri, en aklı başında vatandaşlara bile 'pes vallahi' dedirtmektedir" dedi.
'CHP 31 MART'TA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK'
CHP'nin HDP ile iş birliği yaptığını kaydeden Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulağıyla ağzı arasındaki mesafe, Ankara-Kandil arası kadar uzaklaşmış bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hâlâ genel başkanlık koltuğunda oturabilmesi, CHP'nin içine düştüğü romansı perişanlığın en güçlü delilidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun MHP'den ayrıştırma hevesiyle Ülkücülere yaranma ve hoş görünme söylemi de utanmazca ve riyakârcadır. Ülkücüler niyet okuyucusu değillerdir; ama Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin kendileri hakkındaki gerçek düşüncelerini iyi bilirler. CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun, hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedî terzisi olan milletten alacaktır. HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir. MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle uğraşmaksa başını sert kayaya çarpmaktır ki; bunun sonu, akli dengesini yitirmek ve siyasi mecnuna dönüşmek olacaktır."

PARTNER Bu adaya girmenin tek şartı var! O da... Bu adaya girmenin tek şartı var! O da...
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız varÖzhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Nihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladıNihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.