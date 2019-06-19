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MHP'li Yalçın: İstanbul'da, İstanbul sevdalıları kazanacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın hedefi; İstanbul'un, parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye'nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır.

ANKARA, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın hedefi; İstanbul'un, parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye'nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır. İstanbul'da, İstanbul sevdalıları kazanacaktır" dedi.
MHP'li Yalçın, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, İstanbul'un Türkiye'nin özeti gibi olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un idaresinin emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olması gerektiğini belirtti. Bunun için partisinin İstanbul seçimine hak ettiği ölçüde yüksek bir anlam yüklediğini bildiren Yalçın, "MHP olarak, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda İstanbul için hususi bir seçim kampanyası hazırladık ve 31 Mart seçiminin tekrarlanması kararı alınır alınmaz bu kampanyayı hayata geçirdik. Partimizin seçim stratejisini, İstanbul’un sosyal dokusunu analiz edip, siyasi tercihlerini belirleyen dinamikleri tespit ederek, oluşturduk. Seçim çalışmalarımız sırasında da bu dinamikleri Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım lehine şekillendirmeye gayret ettik" dedi.
'İSTANBUL, TÜRKİYE'DİR'
Cumhur İttifakı'nın Türk siyasetinin orta yerinde konuşlandığını belirten Yalçın, şöyle dedi: "Cumhur İttifakı'nın hedefi; İstanbul’un, parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye’nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır. Gayretlerimiz son ana kadar sürecektir. İstanbul, Türkiye'dir. İstanbul sevdamızı İstanbul halkıyla paylaşma ve içimizi titreten bu enerjiyi bütün kenti saran bir sinerjiye dönüştürme çabalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul'da, İstanbul sevdalıları kazanacaktır. Mensubiyet şuuru ve aidiyet duygusu, İstanbul'da oy avcılığı kokan kozmopolit ve silik kimlik beyanlarına galebe çalacaktır. İstanbul'da tecrübe ve dürüstlük karşılık bulacak; kampanyalarını yalan dolan ve iftiralarla kirletenler, 23 Haziran'da kaybedeceklerdir."

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