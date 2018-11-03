HABER

MHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Kilis'te partisinin İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

MHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Kilis'te partisinin İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.
MHP Kilis İl Başkanlığı'nın yeni il binasına taşınması nedeniyle açılış gerçekleştirildi. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, çevre il ve ilçelerin başkanları ile davetliler katıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, açılış öncesi yaptığı konuşmada, “MHP’nin yeni güzide binasında yerel seçimlere en güzel siyasi çalışmaların yapılacağı mekanı açacağız. Açılışın hemen sonrasında il istişare mahiyetinde değerli dava arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek, yerel seçim öncesinde Kilis’te ne yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğini, hangi güzel insanlarla halkın karşısına geçerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl oy isteyeceğimizi tartışacağımız, bunu kararlaştıracağız. Bunu üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Ama öncelikle bu binanın açılışıyla birlikte Kilis’e yeni bir soluğun gelmesini Milliyetçi Hareket Partisi adına Kilis’in geleceğine hükmedecek değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağımızı size peşinen ifade etmek isterim. Öncelikle Kilis’te halkımızın karşısına çok değerli belediye başkanlarıyla, çok değerli belediye meclis üyeleriyle çıkarak, onları takdim etmek suretiyle oyunuza ve reyinize talip olacağız. Sonra da Kilis halkına da hizmet edecekler. İnşallah bu açılış bunun bir başlangıcı olur. Bugün burada yapacağımız istişare toplantımızda bu söylediklerime şimdiden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, söz verdiğim, ifade ettiğim gibi bir başlangıcını teşkil eder diye düşünüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış yapıldı.

FOTOĞRAFLI

MHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldıMHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldıMHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldıMHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldı

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
CHP'li Ağbaba: İnönü Stadı'nı yıkanlara teneke bağlanacakCHP'li Ağbaba: İnönü Stadı'nı yıkanlara teneke bağlanacak
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de varAK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.