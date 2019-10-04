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MHP’li Yalçın: “MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri’nin TBMM’ye ulaştığını, MHP’nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını ve konunun genel kurula gelmesini isteyeceğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri’nin TBMM’ye ulaştığını, MHP’nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını ve konunun genel kurula gelmesini isteyeceğini bildirdi. Yalçın yaptığı açıklamada, “Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaşmıştır. Bilindiği gibi söz konusu tezkereler öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının oluşturacağı Karma Komisyonunda görüşülerek Genel Kurul gündemine gelip gelmeyecekleri karara bağlanacaktır. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir. Bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergileyen MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır. Ayrıca TBMM’nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır” dedi.

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