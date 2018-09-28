MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün çeşitli parti ve mahfillerde kendilerine yer bulan söz konusu tiplerin hala MHP ile uğraştıkları, hatta kendilerini hala camiamızın bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Oysa bu bahtsızların MHP ile ve milliyetçi ülkücü camiayla uzaktan yakından alakaları kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyaseti meslek edinenler arasında bazı örnekler olduğunu, bunların parti parti gezip kendilerine daha rahat hareket etme, daha kolay politik atraksiyon yapma imkanı aradıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Rahşan affının kopyala yapıştır şekli olarak görülüyor…Büyük ortak talep ediyor küçük ortak yerine getiriyor…Sayın Bahçeli'nin çıkışlarının kime yaradığına baktığınızda o zaman sahibinin sesi olunuyor." şeklindeki açıklamalarının bu duruma önemli bir örnek olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunların herhangi bir siyasi kararda durmaları, herhangi bir ülkü, siyasi görüş ve fikre iman edip onu büyük bir sabır ve ahlak izharıyla savunmaları mümkün değildir. Onlardan asla bir dava ve fikir insanı çıkmaz. Umumiyetle ne mesleki bir başarıya, ne sevilen bir politikacı portresine, ne de takdire değer beşeri münasebetler kurma kabiliyetine sahiptirler. Bunlar, bir kararda durmayı, bir fikri ve davayı müdafaa etmeyi eksiklik, hatta zaaf olarak görür, ayıplarlar. Bunlar kendi zaaflarında kemal, kendi eksikliklerinde marifet vehmederler."